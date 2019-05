Lions i Falun ger bidrag till många olika ungdomsverksamheter

INSÄNT: Det var många glada bidragsmottagare i Lugnetkyrkan vid konserten ”Sånger Du Minns”. De var representanter för föreningar med bra ungdomsverksamhet, som valts ut av Lions Club Falun, som fick tio eller fem-tusen kronor var.

Sammanlagt delades det ut 60 000 kr. Det var Britsarvsskolans IF, Falu BS Bandy, Korsnäs IF Skidor, Korsnäs IF Fotboll, Sak Yant, Falu Friskvårdsklubb och Falu Kanotklubb. Flera av föreningarna har hundratals ungdomar i verksamheten, medan några är mer specialiserade.

Thai-boxningsklubben, som egentligen heter Sak Yant Muay Thai, har ca 20 barn i verksamheten, varav 30 procent är flickor. Dom kommer att använda pengarna till mera budomattor. De ungdomar som kommer till klubben för att lära sig slåss, slutar snart eller slutar att slåss.

Den andra ytterligheten är den största klubben för ungdomsfotboll i Falun: Korsnäs IF Fotboll, som har 300 ungdomar i verksamheten. Det gör att materialen slits snabbt, så det behövs mycket nya fotbollar. Dessutom kommer man att använda bidraget för att hjälpa ungdomar, som inte har råd med träningsavgifter och avgifter för att delta i turneringar.

Falu Friskvårdklubb kommer att använda pengarna till en typ av tjock luftmadrass, ”Airtrac”, som gör att barnen kan testa akrobatik på ett särare sätt.

Bidragen till övriga föreningar kommer att användas för olika typer av materiel. Det blir slalomskidor, en lekplats för längdskidåkare med tunnlar och portar, skridskostöd för 4-åringar som börjar åka skridskor, kanoter för utlåning.

Pengarna som delas ut har Lions Club Falun samlat in via Tipspromenader runt Tisken och den här konserten ”Sånger Du Minns” till exempel.