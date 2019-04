Lions Club strör pengar över Faluklubbars ungdomsverksamhet

INSÄNT: Sju olika föreningar i Falun med ungdomsverksamhet på schemat har fått viktiga ekonomiska tillskott från Lions Club i Falun.

Lions Club Falun samlar in pengar under hela året genom till exempel rabatthäftet Höstpasset, tipspromenaderna runt Tisken och konserten ”Sånger Du minns”. Dessa används till olika typer av hjälpbehov och ett av de primära syftena är att se till att ungdomar har goda möjligheter att utvecklas positivt.

En del av de insamlade pengarna ska nu ges som bidrag till föreningar med utvecklande ungdomsverksamhet. En enkät har skickats ut till 76 föreningar och man har fått svara på frågor om vilken ungdomsverksamhet de bedriver, om verksamheten omfattar funktionshindrade och nyanlända, typen av finansiering och vad ett eventuellt bidrag skulle användas till. Det blev ett bra gensvar på enkäten då 23 föreningar svarade.

Följande föreningar har sedan tilldelats ett bidrag på 10 000 kr vardera. Det är Britsarvets Skol IF, Falu BS Bandy, Korsnäs IF Skidor, Korsnäs IF Fotboll samt Sak Yant Muay Thai. Dessutom har Falu Frisksportklubb och Falu Kanotklubb tilldelats 5 000 kr vardera.

Föreningarna kommer att använda bidragen för inköp av exempelvis skidutrustning, fotbollar, flytvästar och budomattor. Bidragen kommer att delas ut på den av Lions arrangerade konserten ”Sånger Du Minns” i Lugnetkyrkan den 24 maj.