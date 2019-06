Kommunen spinner som en katt – duktiga idrottare prisades

Hon delade ut hederspriserna tillsammans med Svante Parsjö Tegnér som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Och hon förklarade att där surrande, kurrande ljudet som katter ibland bjuder på när vi klappar dem, det gör de aldrig när de är ensamma, eller med andra katter. Det är för att belöna människan.

Och på samma sätt är kommunens hederspris ett sätt att visa uppskattning. Det delas ut till vinnare av SM, både senior- och juniorklass, och till den som placerat sig på medaljplats vid NM, EM, VM, även det senior- och juniorklass.

Årets pristagare är: Jennie Sternerhag, Falu Cykelklubb, Jenny Rissveds, Falu Cykelklubb, Sara Junevik, Falu Simsällskap, Calle Halfvarsson, Sågmyra Skidklubb, Annika Björk, Dalregementets IF, Kerstin Fagerberg, Dalregementets IF, Axel Strömsöe, Dalregementets IF, Isak von Krusenstierna, OK Kåre orientering, Vilma von Krusenstierna, OK Kåre orientering, Melker Nordgren, OK Kåre orientering, Rasmus Nordgren, OK Kåre orientering, Tova Grönoset, Grycksbo IF Bollklubb, Manne Arvidsson, GF Gymnos, Daniel Röjsel, SMK Dala, Andreas Gustafsson, Falu IK Friidrott, Hillevi Carlsson, Falu IK Friidrott, Ragnar Carlsson, Falu IK Friidrott, Moa Göransson, Falu Kanotklubb, Vidar Lindberg, Falu Kanotklubb, Karin Stenback, Dalregementets IF.