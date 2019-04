Jill Johnson testar nya scener – kommer till Falu bowling & krog: ”Just nu är dagsformen väldigt bra”

Jill Johnson går från utsålda konsertarenor till en helt annan typ av spelplatser – något som kräver visst mod av en etablerad artist. I bakhuvudet finns Nashville med alla sina myllrande scener och musikmöten.

– Det är ett personligt hjärteprojekt, men ingen självklar väg att gå. Och jag har nog inte alltid varit riktigt förberedd på vad jag gett mig in på, konstaterar Jill Johnson.

På Sverigeturnén har hon redan hunnit uppleva en bred variation av öldoftande hak, konserthusfoajéer och hårdrocksställen. Ibland har hon "passat som hand i handsken", andra gånger har hon fått sätta in hela sin rutin för att få med publiken.

– Det har hänt lite med klubbscenerna sedan jag var 17 år och turnerade på såna ställen senast. Så det blir lite som en studieresa också, konstaterar Jill Johnson.

Hon är ute efter avslappnade, opretentiösa spelningar för låtarna som inte riktigt kunnat blomma ut på en större scen.

– Det här blir lite mer levande, lite mer mjukt i kanterna. Sen har jag vissa låtar som helt enkelt inte passar för akustiken i ett konserthus.

Nu har Jill Johnson valt lämpliga godbitar för mindre scener ur sin katalog av 25 (!) album. Det blir förstås även ny musik från senaste EP:n "My remedy", ihop med äldre låtar som ”Flirting with disaster” och "A woman can change her mind".

– Det känns väldigt kul att gå tillbaka till ”A woman can change her mind" med en ny ingång, för det här var ju före revolutionen eller vad vi ska säga. Även om jag nog hade vissa andra saker i åtanke på den tiden, så var det samtidigt något jag stod för redan då, säger Jill Johnson.

Hon har valt låtar som berättar en historia och som förmedlar något om den kvinna hon är i dag.

– I ett så här personligt projekt har det varit viktigt att göra saker som ligger nära mig själv. Det handlar väl om mognad också, att stå för något, att få känna det jag känner. Det kanske kan låta klyschigt, men så är det i vår bransch.

Om hon ska gissa något om den publik som kommer till Falu bowling & krog, så tror hon att den är musikintresserad.

– I Dalarna bor ju många musiker. Men sen, efter att ha gjort så många varv i Sverige som jag gjort, har jag blivit för rutinerad för att förvänta mig något av någon annan än mig själv. Och just nu är dagsformen väldigt bra!

Spelningen i Falun är den tredje samma vecka, med Uppsala kvällen innan och Örebro dagen därpå.

– Tre spelningar i rad är perfekt. Dessutom är det barnfri vecka, vilket också spelar in.

För Jill Johnson har kunnat lägga upp speldagarna på den här turnén med lite varannan vecka-anpassning. Det gör också att hon sluppit känna på avigsidorna med turnerandet.

– Jag uppskattar verkligen turnébusslivet, att spela på kvällen, resa på nätterna, komma fram sent till hotellet – och sova halva dagen.