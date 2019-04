Insänt: Marknadshyror - en het fråga hos Hyresgästföreningen i Falun

Hyresgästföreningen i Falun har hållit årsmöte i Gamla Elverkets lokaler.

82 medlemmar slöt upp för att bland annat diskutera frågan om marknadshyror.

Föreningens verksamhetsområde omfattar Falu kommun och har under 2018 haft förhandlingar, utbildningar, medlemsmöten och andra aktiviteter tillsammans med information om föreningen, t ex en tävling för barn och vuxna på Granny Goes Street och en insamling av enkätsynpunkter på Lugnets 60+-mässa om annan bostad och speciellt om seniorboende .

Marcus Kjellin kom dessutom med bra information om vad marknadshyra skulle innebära för oss hyresgäster. Systemet finns bl a i Tyskland sedan flera år och det har slagit hårt mot dem som inte har den ekonomi att ”kriga” om lägenheterna.

Föreningens vykortskampanj med krav om att ”ta parti för människan” pågick fram till valet i höstas. Kort med namnunderskrifter har skickats till politiker i Stockholm i protest mot marknadshyror.

Årsmötet avslutades med att några medlemmar premierades med förtjänsttecken och blommor. Dessutom hölls ett lotteri där första vinsten var en sommarvecka i föreningens stuga i Tandådalen.