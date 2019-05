Han är polisen som granskar övergreppsbilder varje dag: "När det är som värst orkar man inte"

Fredrik Buller sitter vid sitt skrivbord på andra våningen i polishuset i Falun. På bordet står en stationär dator och tre skärmar. Uppe på datorn ligger en trave hårddiskar. Han sitter bakåtlutad i stolen med en bekymrad min.

– När det är som värst, då orkar man inte sitta hela dagen.

Fredrik Buller är utredare och ingår i polisens människohandelsgrupp. I hans jobb ingår det bland annat att gradera och klassificera barnpornografibilder, eller som polisen själva vill kalla det, dokumenterade sexuella övergrepp på barn.

– Du kan aldrig förbereda dig på vad du kommer få se. Det kan stå att filmklippet heter “Bamse och hans vänner”, men när du klickar upp filmen kan det vara ett barn som blir utsatt för hemska saker. Det är det värsta med det här jobbet.

Att bevittna när barn utsätts för alla möjliga övergrepp och våldshandlingar är hans vardag. Men, det är ingen vardag som alltid är lätt att hantera. För att orka sig igenom arbetsdagen tar han till olika knep.

– Bland annat så försöker jag att skydda mig själv genom att skruva ner volymen. Ljud av barn som skriker är jobbigt, riktigt jobbigt.

– Sen har vi ett program som gör att man inte behöver kolla på hela filmer, utan man kan fokusera på de sekvenser som är mest intressanta för utredningen.

Men, ibland hjälper inget av hans tilltag. Ibland går det inte att hålla garden uppe.

– När man ser på en film där det begås sexuella övergrepp och barnets tomma blick stirrar in i kameran. Ja, sånt där sitter kvar länge...

Han stannar upp. Tystnar en stund.

– Häromveckan såg jag en film där en pappa begick övergrepp på sin femåriga dotter. Han begick övergreppen på alla möjliga olika sätt. Och efter en lång stund frågar dottern: “Pappa, är vi inte klara snart?” varpå pappan svarar “Nej, lite till”.

Innan Fredrik blev utredare i höstas hade han jobbat som IT-forensiker i 15 år. När han för sex år sedan fick egna barn förändrades hans förhållningssätt till yrket.

– Det här jobbet blev lättare att hantera, faktiskt. Det låter kanske konstigt, men just vetskapen om att barn också kan ha det bra har hjälpt mig mycket. När jag kommer hem till min son och känner hans sprudlande energi och vi kramas… ja, det kan läka väldigt mycket.

– Innan han kom så hade jag inget annat att sätta dessa hemska brott i relation till, allt blev bara som ett mörker.

Fredrik Buller säger att många ärenden han hanterat genom åren har handlat om en förövare som dokumenterat sina egna övergrepp.

– Fyndplatsen och brottsplatsen brukar ofta överensstämma med varandra. Där är det ganska lätt att ringa in gärningsmannen.

När det kommer till barnpornografidelning via internet, där det vanligaste sättet att dela filer är via torrentsajter, är det desto svårare att ringa in de största bovarna, menar Buller.

– Om man tänker det som en pyramid så kommer vi endast åt dem som befinner sig längst ner i den. De som är högst upp får vi nästan aldrig fast. De styrs av efterfrågan.

De flesta ärenden som hamnar på Fredrik Bullers bord kommer inledningsvis från utlandet. Ofta har Nationella Operativa Avdelningen(NOA) fått tips om att någon i Sverige laddat ner barnporr.

– Allt som oftast får jag eller en kollega i Karlstad de filmer eller bilder som laddats ner och efter det gör vi en granskning ifall det rör sig om barnporr eller inte.

– Utifrån vad vi bedömer så tar åklagaren beslut om husrannsakan.

I samband med husrannsakan tas ofta den misstänkte gärningsmannen in för förhör. När det är genomfört släpps han.

– Brottet anses inte vara så grovt att vi kan frihetsberöva någon på det sättet.

I och med att polisen inte får göra någon husrannsakan i den misstänktes molnlagringstjänster kan den förhörda personen, i teorin, åka raka vägen hem och börjar konsumera barnporren igen.

Den digitala utvecklingen har visserligen gjort det lättare för förövarna att sprida och dela material, men polisens arbete har också blivit enklare.

– Förut fick man gå igenom allt, nu har vi tillgång till en databas där redan granskade bilder och filmer finns. Ponera att vi får in en hårddisk med totalt 500 000 bilder, då är det en stor hjälp att slippa titta på 5000 bilder.

Inom en snar framtid kan polisens arbetssätt förändras när det kommer till barnpornografibrott.

– Eftersom volymerna är så pass stora så har man nu börjat titta på ett nytt arbetssätt där man inte räknar antalet på samma sätt som innan. Utan tyngdpunkten i vårt jobb ska vara att identifiera brottsoffren som finns i bilderna och filmerna.

Hur graderar man bilder eller filmer?

– Man bedömer om det är barnporr eller särskilt grovt eller hänsynslöst. För att den ska vara barnpornografisk så ska det finnas ett barn på bilden, där bilden återger ett sexuellt motiv och vädjar till sexualdriften. Och hur vet man att det är ett barn då? Jo, man tittar på pubertetsutvecklingen och där tar vi hjälp av Tanner-skalan.

Vad har man för hjälp av den?

– Med hjälp av den kan man se var i puberteten den misstänkta offret befinner sig. Tjejer är oftast lättare att se var i pubertetsutvecklingen de är, där kan man se det på brösten och könsbehåring.

Hur avgör man om det är grovt eller inte?

När barn är bundna eller fastkedjade, när de penetreras, när de avbildas med sperma eller urin, då bedöms det som grovt.

– När det inte handlar om grov barnporr är det oftast nakenbilder där fokus ligger på barnets kön. Eller när man beskurit allt runtomkring för att belysa barnets nakenhet.

De föräldrar som nu blir oroliga för att ha tagit bilder eller filmat sina barn nakna behöver inte känna någon oro, menar Buller.

– Bilder på barn som badar eller vanliga familjebilder, såna bedömer vi inte.

När det kommer till att lägga upp bilder eller filmer på nakna barn i sociala medier, hur ser du på det?

– Jag skulle aldrig lägga ut en sån bild. Jag har sett folk som har klippt ihop såna filmer där bilder på andras barn är med.

Samtidigt vill han nyansera det hela en aning.

– Jag har sett filmer där förövaren har klippt ihop ett kollage från en postorderkatalog. För mig är det barn, men för dem är det en porrfilm. Så de tar vad de kommer åt.

– Men överlag tycker jag man ska tänka till innan man lägger ut något på sina barn.

Tycker du att barnpornografibrott borde ge högre straff, på ett rent moraliskt plan?

– Jag vet inte. Man kanske skulle nyttja straffskalan mer istället. För egentligen tror jag inte domen i sig är det största straffet för dem, det är snarare skammen för att ha blivit påkomna.

– Jag tror inte det skulle avskräcka förövarna att begå brotten bara för att man höjer strafftid något år.

Vad menar du med att nyttja straffskalan mer?

– Jag tycker att man kanske skulle utnyttja den spännvidd som finns i straffskalan lite mer. Barnpornografi av normalgraden handlar om böter eller fängelse i två och där hamnar det oftast på böter och villkorlig dom. Så att nyttja spännvidden tror jag mer på, i sådana fall.

***

Missa inga nyheter! Genom att följa artikelserien Nätpedofilerna i vår app får du en push i mobilen varje gång vi publicerar något i ämnet. Klicka här för att få veta hur du följer en artikelserie.