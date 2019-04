Existentiell filmfestival vill skapa hopp: ”Inte så dystert”

”Du sköna nya värld?” är rubriken för årets Existentiell filmfestival. Om tankarna går till Aldous Huxleys klassiska dystopi är det meningen – men arrangörerna skippar ironin och vill i stället skapa utrymme för hopp och ljus.

– Årets tema är lite kopplat till valet i höstas. Göteborgs filmfestival satsade på apokalypsen, men vi ville hitta en motvikt till den känslan. Det behöver inte vara så dystert som hos Huxley, säger Tobias Ingels.

Det har inte varit helt lätt att hitta filmer som passar temat och som glimrar av hopp, menar de. Några påklistrade ”happy end” är inte vad som eftersöks, men någon ljusning ska ändå finnas. Krav på svensk text och en ambition att inte visa gammal skåpmat sätter begränsningar.

– Samtalen är viktigast, men det är klart att vi vill ha aktuella filmer, säger Tobias Ingels.

I år visas bland annat ”Sorry to bother you” av Boots Riley, ”I am not a witch” av Rungano Nyoni och ”Flotten” av Marcus Lindeen. Sammanlagt nio filmer, som sedan diskuteras av inbjudna gäster – och publiken. Huvudsaken är inte att deltagarna är filmkunniga, utan att de bidrar med sina perspektiv på innehållet.

– Det ska ju finnas någon sorts koppling mellan filmerna och paneldeltagarna. Som exempelvis ”First reformed”, som berör frågor om religion och miljö. Där har vi ärkebiskop Antje Jackelén och DN:s kulturchef Björn Wiman, som skrivit mycket om klimatet, säger Satu Sundström, projektadministratör på Högskolan Dalarna.

– Det är också viktigt att deltagarna pratar om filmerna utifrån deras egna parametrar och inte blandar in sin egen agenda för mycket. Det har varit en utmaning för en del, vi vill inte ha några programförklaringar, menar Tobias Ingels.

Gellert Tamas, journalist, och Malena Janson, filmkritiker och lektor, är de som i år tilldelats den speciella rollen att reflektera och sammanfatta hela festivalen i en avslutande diskussion. De deltar också i torsdagens första seminarium under rubriken ”Identitet och utrymme”. Regissören Gabriela Pichler visar och pratar om sin film ”Amatörer” och under rubriken ”Work in progress” visas den ofärdiga dokumentärfilmen ”Lokstallet” av Martin Flink. Den handlar om det numera nedlagda sociala projektet Lokstallarna i Falun.

Festivalkonceptet är beprövat sedan länge och förändringar sker i det lilla – som ökad tillgång till kaffe. En av årets större nyheter är att festivalen fortsätter efter avslutningen på fredag. Alla seminarier filmas och diskussionerna kommer att fortsätta online i studiecirkelform för de som önskar.

– Något som vi ofta får frågor om är varför vi visar två filmer parallellt. Tanken med studiecirklarna är att de som är här ska kunna fortsätta diskussionen efteråt.

Existentiell filmfestival är liten, men lokalerna sätter begränsningarna. Ungefär 180 personer är på plats och det innebär lapp på luckan – som vanligt. Många besökare återkommer år efter år.

– Det är kul, men vi vill gärna nå nya grupper. Medelåldern är ganska hög och vi har funderat på hur vi ska göra för att föryngra publiken. Exempelvis lärar- och vårdstudenter borde kunna vara intresserade, säger Satu Sundström.

Fakta: Existentiell filmfestival

Hålls 11-12 april (med tjuvstart kvällen 10 april)

Plats: Mediehuset, Falun

Arrangeras av Film i Dalarna, Studieförbundet Bilda, Sigtunastiftelsen och Högskolan Dalarna.