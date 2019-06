Efter larmet – polisens bombtekniker hittade smällare i Falu lasaretts källare: "Kan vara misslyckat nyårsfirande"

– Vi har kunnat avfärda att det har varit någon större fara, säger Mattias Isaksson, yttre befäl hos polisen.

Natten till måndagen upptäckte väktare ett misstänkt föremål i ett avskilt rum nere i källaren under lasarettet. Polis tillkallades och på förmiddagen var nationella bombskyddet på plats för att undersöka föremålet. Teknikerna gick in via en ståldörr under gångvägen mellan den gamla huvudbyggnaden och den nyare tillbyggda delen.

Vid 12.30-tiden var insatsen över och Mattias Isaksson kunde konstatera att någon form av pyroteknik hade hittats och fraktats bort för vidare undersökning.

Han beskriver föremålet som enklare pyroteknik eller en "banger".

– Vi saknar själva märket på förpackningen, säger Mattias Isaksson.

Varför hittar man den här typen av pyroteknik på ett sjukhus?

– Det kan man spekulera i. Det kan finnas många typer av anledningar. Det har tidigare varit problem med missbrukare som har tagit sig ned i kulvertarna. Det kan vara någonting som är kvarlämnat. Det kan vara ett misslyckat nyårsfirande. Vi har ingen aning. Det är spekulation, säger Mattias Isaksson.