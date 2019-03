Åter Öppet Hus hos Riddaretemplet Ariel i Falun

För fem år sedan tog Tempelriddareordens Riddaretempel Ariel i Falun initiativet att bjuda in allmänheten till Öppet Hus för första gången.

När man nu gör det den 23 mars är det femte året i rad man gör det - och många har under åren utnyttjat chansen att få se de med Odd Fellow gemensamma lokalerna på Åsgatan 45 i Falun.

- Det finns flera skäl till att vi började öppna våra dörrar för besökare en gång per år, säger templets Mästare Lars-Erik Måg. Dels hade vi förstått att många var nyfikna på huset - den gamla prästgården från 1700-talet - och dels var det många som var nyfikna på vad Tempelriddareorden var för något och vad vi stod för.

Naturligtvis finns det också en "dold agenda" bakom tanken att bjuda in nyfikna människor till lokalerna.

- Det får jag väl erkänna, säger Måg. Vi är idag ett 70-tal "bröder" i Templet, men vill naturligtvis blir fler. Och våra öppna hus har faktiskt gett oss en hel del kontakter under åren med personer som idag är medlemmar hos oss.

Men är inte Tempelriddareorden ett hemligt sällskap?

- Nej, absolut inte. Vårt budskap finns på vår hemsida på nätet och i tryckt materiel som vem som helst kan ta del av. Däremot är våra ceremonier vid våra gradmöten hemliga. Men det beror ju på att vi inte vill att en broder som ska ta en högre grad i förväg ska veta innehållet i den graden. Det skulle förta spänningen.

Vad är då Tempelriddarnas huvudbudskap?

- Vi bygger på fyra hörnstenar: Sanning, kärlek, renhet och trohet. Vi värdesätter tradition, form, stil och värdighet. Men framför allt erbjuder vi en gemenskap helt utan alkohol och droger. Det sistnämnda är något som mer eller mindre gör oss unika bland ordenssällskapen i Sverige. Ordens syfte är att samla människor till arbete i det godas och sannas tjänst, till gagn för samhället, familjen och egen utveckling.

Vad händer vid er Öppet Hus-aktivitet?

- Vi börjar med att bjuda besökarna på fika. Efterhand guidas besökarna i våra lokaler och får veta mer om byggnaden. Vi tar emot besökare från klockan 12 och fram till 16. Gruppvandringarna slutar med att besökarna släpps in i vår Ordenssal och där får uppleva ett "informationstempelmöte", där templets Mästareråd berättar om vårt program och vår verksamhet under samma former som ett rituellt ordensmöte genomförs. Allt för att ge besökaren en hum om hur vår verksamhet går till. Som avslutning får sedan besökarna chansen att ställa frågor. Under öppethusdagen brukar vi hinna med att gå runt med 4-5 grupper.

Är det bara män som får komma på Öppet Hus?

- O nej, Det brukar faktiskt komma i stort sett lika många kvinnor som män till Öppet Hus. Och vi har också en kvinnlig organisation som heter Tempelbyggareorden. Den har en förgård i Falun och är öppen för de damer som är intresserade av helnykter ordensverksamhet.

I höst fyller Riddaretemplet Ariel 100 år. Det bildades 7 december 1919 och har sedan dess haft närmare 1000 medlemmar. Mellan 1960 och 2000 fanns det dessutom ytterligare två tempel i Dalarna. Toppåret var 1967 då de tre templen tillsammans hade totalt 524 aktiva bröder.