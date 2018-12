Årets lucia: Stämsången har tagit Good Harvest runt Sverige och ut i Europa

Det Faluduon Ylva Eriksson och Hanna Enlöf åstadkommit på sina sex år tillsammans som Good Harvest är mer än vad många andra artister och grupper gör under en lång karriär. En viral-hit i USA (3,8 miljoner har sett videoklippet där de gör Joni Mitchells "Woodstock"), turné med Per Gessle, flera framträdanden i tv och spelningar ute i Europa.

När Ylva och Hanna bestämde sig för att börja göra musik ihop under namnet Good Harvest gjorde de en lista över saker de villa göra som duo.

- Vi konstaterade nyligen att vi prickat av två saker i år på den bucket list vi gjorde när vi började: vi har spelat med Dalasinfoniettan och uppträtt i Dalhalla. Så det kanske är dags att göra en ny sådan lista, säger Ylva.

- Det är nog bra att ha en sådan lista för annars är vi ganska dåliga på att titta tillbaka på vad vi åstadkommit, säger Hanna.

Men trots uppträdanden för miljonpublik under Idrottsgalan i Globen och populära program som TV4:s "Nyhetsmorgon" och SVT:s "Go'kväll" så är det ändå inte tv-framträdandena som smäller högst.

- Man tänker ju främst på dem för att det är stora milstolpar. Men folk som kommer fram till oss efter spelningar och berättar hur mycket vår skiva betytt för dem är ännu större, säger Hanna.

Det har så klart funnits en del bottennapp också under deras tid som Good Harvest. Men duon ser dem som karaktärsdanande och lärorika.

- Jag tänker på när man hamnat på fel ställe där publiken vill lyssna på covers och dricka öl, vi passar verkligen inte på sådana ställen. Men då har vi ändå lyckats haft kul oss två emellan och hoppats att det ändå funnits tre stycken i publiken som gillar det vi gör, säger Ylva.

De publicerade sin första låt på Facebook 2012 men det var i och med videon av deras cover av Joni Mitchells "Woodstock" som det tog fart på allvar och ledde till skivkontrakt. Men trots att deras musik vid det här laget nått långt utanför länsgränserna så har det inte funnits en tanke på att lämna Falun.

- Vi tycker om Dalarna väldigt mycket så vi är starka förespråkare till att bo och verka här så mycket vi bara kan, säger Ylva.

- Vi är ett gäng kreativa själar i Dalarna som håller varandra om ryggen som gör det möjligt att bo här. Det kanske är lite patriotiskt men det gör att det funkar så bra. Jag tror att det kommer sig av att vi värderat kulturen högt här i Dalarna. Det har lett till en stor, driftig och duktig kulturklick i länet, säger Hanna.

Är det kämpigt att ta sig fram som musikartist idag?

- Vi har haft lyxen att kunna leva på musiken de senaste åren. Det gör ju att man verkligen kan satsa på musiken. Vi är så glada att möjlighet att göra det, säger Hanna.

Nu har duon alltså utsetts till årets lucia av Dalarnas Tidningars Kultur- och nöjesredaktion, någon eller några som är en ljuspunkt i Dalarnas kultur- och nöjesliv.

- Det är jätteroligt, det känns ärofyllt, säger Ylva.

Känner ni som en ljuspunkt i Dalarna?

- Haha, det tror jag inte att man kan känna riktigt. Men som tidigare pristagare säkert känt så är vi hedrade, säger Hanna.

På torsdagen gör Good Harvest sin sista julkonsert tillsammans med Dalasinfoniettan i Kristinehallen i Falun.

► Se när Good Harvest framförde singeln "Never could you ever" för DT i somras: