Falu energi och vatten hjälper Faluborna att städa ut julen – så blir du av med granen: "Lyckosamt och uppskattat"

Efter jul slängs många granar – och helt i onödan, enligt FEV, Falu energi och vatten. Kraftvärmeverken i Falun eldas med bränsle från skogen: grenar och toppar, men även med returträ som slängs vid återvinningscentralen på Ingarvet. Därför kommer man på söndag att samla in julgranar som boende i Falun ställt ut. Man kan även lämna in granar i containrar som finns uppställda i Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö. FEV betonar själva att de gör en insats för miljön, samtidigt som man kommer att skänka en peng per gran i form av fjärrvärme till RIA-stugan i Falun.

– Vi har hållit på med det här i några år nu och det har varit väldigt lyckosamt och uppskattat från både kunder i Falun, men även RIA-stugan dit en del av den här energin skänks, säger Margareta Eriksson, produktchef fjärrvärme, FEV.

Förra året samlades 4 770 granar in, vilket gav RIA-stugan el och fjärrvärme under tre vintermånader. I och med att FEV samlar in granar, med bland annat hybridsopbilar, slipper Faluborna kallstarta sina bilar och släppa ut 1,5 kilo koldioxid per bil. Om 13 000 bilar ska göra en tur och återvinningscentralen så resulterar det i utsläpp av cirka 20 ton koldioxid.

– Det finns många positiva delar i den här aktiviteten där en stor del är miljön. När man gör en samlad aktivitet på det här sättet behöver inte alla åka och lämna sin egen gran. Vi ser en ökad trend där vi samlar in fler och fler granar, och självklart hoppas vi hämta hem betydligt fler i år än förra året, säger Margareta.

Praktisk information

För dig som bor i Falun: Julgranen behöver vara framställd klockan 07.00 på morgonen den 19 januari. För att undvika stora ansamlingar vid flerbostadshus under lång tid så bör granen ställas ut dagen innan. Granarna ska vara utan julpynt, FEV kommer ej samla in plastgranar.

Småhus: Ställ ut granen vid infarten till din bostad. Tänk på att granen inte ska vara i vägen för eventuell snöplogning. Kommer det snö: borsta gärna av granen så den syns.

Flerbostadshus: Ställ granen utomhus vid grovsoprum eller sopkärl. Om fastighetsägaren eller föreningen anvisar en annan plats så ställer du granen där.

För dig som bor i Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö: Placera granen i container vid respektive värmeverk under helgen 18–19 januari.

För mer information:

fev.se/julgranar