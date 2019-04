Dags för Dalecarlia Music Awards – vi sänder hela galan live!

Klockan 19.45 river Heavy igång livesändningen från Falun bowling & krog.

De som står för underhållningen från scenen är:

Skott, John Lindberg Trio, Good Harvest, GAUPA, Follow Him To The End Of The Desert och Radium Grrrls.

Här är de nominerade till årets Dalecarlia Music Awards:

★ Årets arrangör: ▸ Broken Dreams ▸ Dalhalla ▸ Gamrocken ▸ Lilla Helfvetet

★ Årets artist: ▸ Anna Ihlis ▸ Broder Henrik Rapp ▸ Stiko Per Larsson ▸ Violet Days

★ Årets band: ▸ GAUPA ▸ Greenleaf ▸ Letters From The Colony ▸ State Of Sound

★ Årets album: ▸ Anna Ihlis – Avskedet 1864 – 2018 ▸ Broder Henrik Rapp – Är vi underhållna nu? ▸ Letters From The Colony – Vignette ▸ Stiko Per Larsson – Titta vi flyger

★ Årets låt: ▸ Broder Henrik Rapp – Svarta Hem ▸ GAUPA – The Drunk Autopussy Wants To Fight You ▸ Raketklubben – Industristad ▸ Violet Days – Just A Little

★ Årets musikvideo: ▸ Greenleaf – Good Ol’ Goat (Peder Bergstrand) ▸ Karin Park – Blue Roses (Karin Park & Olle Lundin) ▸ Prop Dylan feat. Promoe – Life Mission (Kristoffer Davidsson) ▸ Raketklubben – Industristad (Sandra Eriksson)

★ Årets folkmusik: ▸ Bullermyrens Spelmanslag ▸ Lyset i forsen ▸ Per Gudmundsson och Bengan Jansson ▸ Tibble Transsibiriska

★ Årets klassiska: ▸ Dala-Floda Operafest ▸ Hillevi Martinpelto ▸ Josef Rhedin ▸ Vattnäs Konsertlada

★ Årets producent: ▸ Alexander Backlund ▸ Emma Andersson ▸ Karin Park ▸ Patrik Staffansson

★ Årets liveupplevelse: ▸ Good Harvest – Julkonserter med Dalasinfoniettan ▸ Moneybrother på Magasinet Falun ▸ Sabaton på Sabaton Open Air Festival 2018 ▸ Stiko Per Larsson – Vandringsturnén 2018

Även priset för årets nykomling, juryns hederspris och årets gästpris delas ut på galan men de har inga nominerade.