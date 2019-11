Falu BS nedmonterades fullständigt av Tellus – BS–tränaren sågar hårt efter långa lagmötet: "Det är en riktigt, riktigt usel match"

REPRIS: Fjolårets elitserielag möts – se det allsvenska mötet mellan Falu BS och Tellus här

Under lördagen var det dags för hemmapremiär för Falu BS mot Tellus – en match som ramades in av em vinter som ramlat in över residensstaden.

2-3 minusgrader och pudrigt, lätt snöfall i strid ström, eller som en Tellusanhängare uttryckte i paus.

Det är ju som fullskalig vinter här.

Släng därtill lite tända marschaller, gulaschsoppa, hamburgare och eldkorgar med sprakande björkved.

Rätt klädd en eftermiddags som denna så var det som bäddat för en bandyfest.

Men inom loppet av 30 matchminuter hade BS-supportarna på plats börjat stampa irriterat – och då inte på grund av det kyliga vädret.

De gästande stockholmarna klev nämligen ut för att fatta taktpinnen omgående.

Ett övertag de sedan aldrig släppte, då de gång på gång stängde ned ett Falu BS, som fick vara glada att kunna gå till paus med 0–2 i baken.

Väl i andra halvlek fortsatte förödelsen i falumått mätt.

Hemmalaget hittade fortsatt få vägar genom ett solitt IK Tellus, som avväpnade Faluns storstjärnor som om de aldrig gjort annat.

Påfyllningen för Tellus kom efter 46 minuters spel, till 3–0, och en uppgiven Patrik Hedberg i Falumålet började blir allt mer högljudd i sitt missnöje över den bandy som BS inte lyckade spela.

Missnöjet fortsatte också, i takt med att Tellus inte heller var färdiga med målproduktionen för kvällen.

Mellan 4–0 och 5–0 hann det inte ens gå två minuter när Pontus Nordenfors – bägge gångerna – var sist på boll bakom Hedberg.

Falu BS fick tillslut tröstmåla till 1–5, men efter 89 minuter fanns ingen större tid att frisera siffrorna ytterligare.

Efter matchen stängde hemmalaget in sig länge och väl för att diskutera den insats som Jocke Björkman sedan underkände för Sporten.

– Vi blir därinne en stund och det handlar om att samla ihop oss. Vi upplever att vi gör en riktigt, riktigt usel match, säger BS-tränaren.

Ni blir som sagt därinne ett bra tag – hur är stämningen efter en sån här match?

– Dom (spelarna) är besvikna, det är inget snack om det. Det är klart alla är besvikna när det ser ut som det gör. Vi är inte nöjda, såklart. Men vi kommer resa oss.

Hur kan så lite stämma som det gör idag?

– Det är väl någonstans i förberedelserna, som vi i ledarstaben får ta på oss. Vi behöver vara med förberedda, så mycket ligger på oss. I detalj är det svårt att analysera nu, vi lär ju kolla på det här. Sen gör ju Tellus bra saker såklart, men våran insats är vi långt ifrån nöjda med..

– Vi upplever att vi börjar första kvarten relativt okej. Sen är det nånting som händer. Vi har ändå känt oss solida och jäkligt starka, även när det gått troll i del, men idag hittar vi inte rätt. Vi ska vara bättre förberedda för en hemmapremiär än såhär.

Mötte ni Tellus på deras absolut bästa dag?

– ...och våran sämsta kanske.

Jocke Björkman skrattar till innan han fortsätter.

– Tellus är välorganiserade, gör bra saker och ger aldrig upp. Men vi ger dom inte ens en fajt idag och det är lite synd.

En tuff dag på jobb idag, alltså?

– Helt klart.

– Men vi kan ju välja att lägga oss ned och tycka synd om oss själva eller så reser vi oss och det kommer vi göra, avslutar BS-tränaren.

MATCHFAKTA/Allsvenskan

Falu BS–Tellus

1–5 (0-2)

Målen: 0–1 (23) Tobias Björklund (Lucas Blom), 0–2 (27) Aksel Örn Ekblom (Hampus Krantz), 0–3 (46) Tobias Bjöklund, hörna (Hampuz Krantz), 04 (52) Pontus Nordenfors (Filip Lydén), 0–5 (54) Pontus Nordenfors, utan assist, 1–5 (89) Lukas Mårdberg (Tobias Andersson)

Hörnor: 11–7

Utvisningar, FBS: 3x1min, IKT: 1x10 min.

Publik: 412.