Falu-artisten släpper sitt första album på tio år

Albumet heter "Embrace the weirdness" och består av tolv låtar. Skivan blir uppföljaren till Elias & the wizzkids andra album "Just do it!" som släpptes 2010.

Elias Åkesson började göra musik själv under namnet Elias one man band som sedan blev gruppkonstellationen Elias & the wizzkids 2004.

Sedan 2018 består bandet av, förutom Elias, gitarristen och basisten Fredrik Backström och trummisen Stellan von Reybekiel.

Ett första smakprov från albumet finns i form av singeln "Can you hear the water" som släpptes den 22 oktober.