Fälgar och filmer och... – Gränslöst med prylar på Återbruket

Thor Hägglund har hittat det han söker bland täta hyllor och anspråkslösa drivor av sladdar. Några små lampor ska han ha till en rockfestival i Avesta. Han förhandlar lite med Kalle Johansson om priset. Några sedlar av lagom låg valör utbyts mot lamporna.

Därmed har ännu några ting istället gått tillbaka in i konsumtionskretsloppet. Detta via Återbruket som ligger vid in- och utfarten till Nytäppans återvinningscentral i Smedjebacken. Där kan man lämna in saker i en stor carport istället för att dumpa dem i de vanliga containrarna.

Kalle Johansson driver Återbruket med Peter Delerud och Mattias Nilsson genom det sociala företaget Väderbackens Allservice. Han berättar att han och hans kollegor sorterar det som lämnas och behåller det som bedöms som säljbart. Det är inte alltid så givet vilket som bör slängas eller behållas.

– Vårt motto är "helt och rent", men kan tumma lite på det, säger Kalle och visar en klocka med barometer.

– Det var en dam som lämnade den och sa att den var lite trasig. Det var bara en liten list som satt löst, så vi tog in den istället för att slänga den i en container.

Uppenbarligen blir det en hel del som ändå kvalificerar sig för försäljning. Inne i den stora byggnaden finns en nära nog omåttlig mängd artiklar. Att räkna antalet går sannolikt inte. Att försöka göra en komplett lista över vilka sorters ting därinne ser inte heller ut att låta sig göras.

I ett hörn står en kartong med dvd-filmer. En film för fem kronor, tre för tio kronor. Tätt intill den kartongen står en annan kartong med fälgar till bildäck. Nära entrén står en låda som tämligen otvunget fyllts med skidor och stavar

Och så mitt i lokalen det så kallade femkronorsbordet med skålar, ljusstakar, tallrikar, glas och muggar... och annat.

Det är ett uppumpat loppis, eller ett vildvuxet varuhus, där man kan gå en smula vilse och sen utan förvarning hitta det man vill ha.

Vad är det vanligaste som säljs här?

– Möbler, glas och porslin. Och julsaker. Det slängs ju mycket sånt strax efter jul.

Då kanske det slutar med att man köper det man har lämnat året innan?

– Ja då blir det lite som att betala för lagringsutrymmet.

Vad är det konstigaste ni har sålt?

– Jag vet inte. Eller jo. En gång plockade jag in en slags fisk i ett glas. Jag tänkte att den där ska jag kasta det första jag gör. Men så ställde jag den ifrån mig för att göra någonting annat. Då kom en kund och köpte den direkt, så egentligen går det ju att sälja allt.

1 oktober 2020 tog Kalle och hans kompanjoner på Väderbackens Allservice över verksamheten här. Den fanns innan genom kommunens försorg, sedan våren förra året, men hade inte riktigt tagit fart.

– Förutsättningarna var inte de rätta på de premisser de hade då. De fick ha mycket stängt då det inte fanns tillräckligt med personal tillgängligt. Då fick vi frågan om att ta över, säger Kalle Johansson.

Och sedan dess har det alltså gått bättre?

– Jo vi bemannade med ett par trotjänare som fick en nystart. Så det har gått hyfsat redan från början. Sen fanns det ju ganska mycket här när vi tog över. Vi fick rensa ur, men det fylls på hela tiden.

Kommer det mycket besökare?

– Jodå. I går när vi öppnade satt ett antal och väntade utanför. En vanlig dag blir det 30 till 40 köp. Det kommer också en del från andra orter. I går kom en dam från Falun som ringt innan och frågat om öppettiderna. Det har kommit folk från Borlänge vet jag, och från Säter och Ludvika. Och så har vi ett antal stammisar som kommer några gånger i veckan.

Tror du att det kan finnas en större potential i den här verksamheten?

– Ja, man kan göra hur mycket som helst egentligen. Hade vi bättre intäkter skulle vi till exempel kunna ha en varmare lokal. I vintras när det var som kallast, över tio minusgrader, fick vi hålla stängt.

Oavsett besöksantal och potential är det återbruksfilosofin som råder över verksamheten. Kalle berättar om samarbetena med andra sociala företag.

– Återvinningsbutiken i Ludvika har likadan verksamhet. De tar hand om kläder som vi inte kan ha här. När vi får möbler med renoveringsbehov finns det ett socialt företag i Smedjebacken som heter Hantverkstan. De får möblerna från oss, renoverar dem och säljer dem i sin tur.