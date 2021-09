Få fördelar att ta ut tidig pension för placeringar: "Vi avråder"

Den högre inkomsten i början av pensioneringen väger sannolikt inte upp för den högre totala pensionsinkomsten hela livet som hade uppnåtts om pensionen istället tagits ut vid 65 års ålder eller senare, menar myndigheten.

4 179 personer födda 1958 tog under 2020 ut full allmän pension så tidigt som de kunde. Vilket motsvarar närmare fyra procent av alla födda 1958. En av fem gjorde det för att spara pengarna och samtidigt fortsätta att arbeta, visar Pensionsmyndighetens enkätundersökningar.

Högra risk placera i aktier

"Den lägre totala pension som är sannolik vid tidigt uttag för placering i vinstsyfte, beror bland annat på att skatten är högre på inkomster före 66 års ålder. Sannolikheten att nå brytpunkten för statlig skatt ökar också när pension och arbetsinkomst räknas ihop. Placeringar i exempelvis aktier har dessutom högre risk jämfört med inkomstpensionen som räknas upp eller ner med inkomstindex. Risken för högre avgifter i exempelvis en kapitalförsäkring kan också göra att pensionspengarna urholkas", skriver Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Monica Zettervall, som är pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, menar att det krävs en värdeökning på minst sex procent för att den uttagna pensionen ska ge plus:

"Eftersom pensionen blir högre ju längre du väntar med att ta ut den så krävs en värdeutveckling på minst 6 procent årligen för att den tidigt uttagna pensionen ska ge mer i plånboken för någon med genomsnittlig livslängd2, betonar hon.

Placerade kapitalet kan ärvas

Det finns dock även fördelar med tidigt uttag i planeringssyfte.

Det placerade kapitalet kan också ärvas av efterlevande till skillnad från den allmänna pensionen som ännu inte betalats ut. En förväntad kort livslängd är också argument för tidigt uttag av pensionen.

"Den som är sjuk och är någorlunda säker på att man kommer att leva kortare tid än genomsnittet kan ha rationella skäl att ta ut sin pension tidigt. Men de flesta tenderar att underskatta sin livslängd och därför är det viktigt att ta reda på hur beslutet påverkar pensionen långsiktigt", säger Monica Zettervall.

FAKTA/Nackdelar med tidigt uttag av allmän pension

Lägre total pension. För de allra flesta ger ett tidigt uttag för placering i vinstsyfte en lägre total pension under åren som pensionär. Den högre pensionen per månad under de första åren som pensionär kompenserar sannolikt inte den högre pension per månad som du hade fått livet ut om du väntat med att ta ut pensionen till 65 års ålder.

Högre avgifter. Högre avgifter i privat placering kan urholka pensionen jämfört med om du väntat med att ta ut pensionen till 66 års ålder. Ta därför alltid reda på den totala kostnaden som tas ut för att förvalta pengarna.

Högre skatt. Den som tar ut den allmänna pensionen före 66 års ålder och fortsätter att jobba betalar en högre skatt både på pension och på lön. Att arbeta som pensionär ökar sannolikheten att inkomst av arbete och pension tillsammans överstiger 44 758 kronor per månad, gränsen för statlig skatt 2021.

Ersättningar kan påverkas. Ersättningar som exempelvis a-kassa och änkepension kan minska vid tidiga uttag av pension. Rätten till bostadstillägg från 65 års ålder kan också påverkas.

Indrivningsbar inkomst. Pensionsinkomsten är indrivningsbar om det finns skulder hos Kronofogden.

Källa: Pensionsmyndigheten