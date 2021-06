Expertens tips inför V64 på Romme 11 juni

Vi har i alla fall fastnat för Bol Brage (V64-3) som visade form vid segern senast och då skall han vara huvud högre än sina konkurrenter den här gången.

MATS PERSSON

V64-1

At First har fin form och ett prima utgångsläge. Heavenly May har lite mer rutin och en kusk i form. Måste räknas tidigt. Lovely Star är lite beroende av lopp men stämmer det på vägen är hon vass til slut. Cobbys Nana är stark och rejäl och närmar sig första årssegern.

Ranking: 4, 10, 8, 5, 7, 6, 3, 1, 2, 9

V64-2

Izor Sisu har visat bra kunnande och kan ta första segern om det stämmer på vägen. Narragansettjagar också första segern och har ett bättre läge än den förre. Robthebank vann ett lite enklare lopp senast men duger säkert bra även här. Magic Madonna vann i debuten och gick en fin tid senast. Är också tidig i ett öppet lopp.

Ranking: 10, 5, 7, 6, 9, 1, 2, 4, 3, 8, 12, 11

V64-3

Bol Brage visade vid segern senast att formen sitter där igen och måste ha en vettig chans till andra raka. Höstbo Elis har knallform och ett bra läge men är inte att lita på. Rutbo Roffe galopperade bort sig senast men har ett mycket bättre läge nu och kan leda länge. Nordby Elde har farten och kan överraska.

Ranking: 9, 2, 3, 10, 1, 12, 5, 6, 11, 8, 7, 4

V64-4

Love Affair är jämn och säker och har en passande uppgift. Modern Times har galopperat i två av tre starter i år men räknas tidigt felfri. Estelle Godiva har ett passande läge och med rätt lopp blir hon intressant. Livenletdiefor’em är bättre än raden och värd att passa.

Ranking: 6, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 7, 1, 4, 8, 11

V64-5

Bästa Sebbe har bara en seger så här långt men ett bra läge på bästa distansen. Drugstore är också ute på rätt distans och kan tugga ner allt. The Engine kommer från seger från samma läge men ett halvvarv kortare distans. Empire Garbo gick nytt rekord som femma senast så formen verkar sitta där igen.

Ranking: 3, 11, 1, 13, 12, 10, 2, 9, 4, 6, 7, 8, 5

V64-6

Coin Perdu gör alltid sitt bästa och har flera gånger visat att han vet var mållinjen ligger. On Track Piraten gjorde en bra insats i ett montélopp senast och verkar inte lida av några ålderskrämpor. Dags för första årssegern? M.T.Joinville har fått ett lopp i kroppen och kan bli svår att komma åt från ledningen. Hazard Boko är dock också snabb ut och säkert ute efter samma position.

Ranking: 4, 6, 3, 2, 1, 5, 7, 8, 9, 10

Systemförslag

V64-1: 4, 5, 8, 10. Res: 7, 6

V64-2: 5, 7, 10. Res: 6, 9

V64-3: 9 Bol Brage. Res: 2, 3

V64-4: 2, 3, 5, 6, 9. Res: 10, 12

V64-5: 1, 3, 11, 12, 13. Res: 10, 2

V64-6: 4, 6. Res: 3, 2

Systemet kostar: 4 x 3 x 1 x 5 x 5 x 2 = 600 rader/kronor

Dagens Dubbel

DD-1: 3, 11

DD-2: 4, 6

Kombinationer: 4

Övriga lopp

Lopp 1: 11 Arverud Bonus - 5 Rutbo Jocke – 6 Snölykta. Outs: 10 Faksern.

Lopp 2: 7 Viking Tilly - 3 Easy Silence – 11 Lovelymere. Outs: 4 Lady Silver.

Lopp 3: 4 Massimo Unico - 2 Crispy – 5 Kawana. Outs: 12 Hypnotize.

Lopp 10: 1 National Gallery - 12 Lucid Lynx – 11 Heads Down. Outs: 5 Whynot Me.

Lopp 11; 9 Fighter Mearas - 4 B.B.S.Canyankee – 7 Evander Am, Outs: 5 Vikens Easy