Expertens tips inför V64 på Romme

Dalatravet Romme tävlar närmast på fredagkväll och då handlar det om V64 som spelform. En svår omgång som högst troligt kommer att ge hög utdelning. Det finns nämligen inget givet förslag till singelstreck, men för vår del går vi på två fyraåringar som möter äldre hästar och den här gången slippet tuffa kúllkamrater. Eldson (V64-4) klarade inte av att kvala in till Kallblodskriteriet, men har på förhand en lättare uppgift den här gången.

Det gäller även Super Sarah ((V64-5) som för sin del inte tog sig vidare till Stochampionatet. Även för hennes del ser uppgiften enklare ut den här gången.

MATS PERSSON

V64-1

Kate Baldwin är segerlös hittills i år men har mött tuffare motstånd än hon ställs emot den här gången. Sashay Kemp är också van tuffare motstånd och ett tidigt segerbud. Global Broadcast kommer från ett kortare tävlingsuppehåll men har ett bra utgångsläge. Graces Candy möter kanske lite tuffare motstånd än tidigare men känns ändå intressant.

Ranking: 5, 9, 2, 8, 7, 4, 3, 1, 6

V64-2

Surf’n Turf är snabb ut och har en överkomlig uppgift i det här korta loppet. Cargo Door står bra till och kan bli svår att ta sig förbi. B.B.S.Daydream lär inte kunna hålla upp ledningen men får i alla fall ett bra lopp. Journey är snabb men har kanske hamnat lite för långt ute på vingen.

Ranking: 5, 4, 1, 7, 6, 8, 2, 3

V64-3

Ganja d’Am väntar på första segern men det känns lite som att den kan komma den här gången. Elle Vild är grundkapabel och segerstrider med lite klaff på loppet. Doesn't Matter har läget och Booze Of Mine känns inte helt borta i sin nya regi.

Ranking: 6, 9, 1, 2, 4, 11, 5, 3, 7, 10, 8, 12

V64-4

Eldson möter äldre hästar men det är nog närmast en fördel för honom. Acksjökungen har gjort comeback som elvaåring och gjort det väldigt bra. Zenit är snabb ut och kan leda länge, kanske hela vägen. Önnes Grimner tävlar på jämnt och bra och är inte helt borta.

Ranking: 7, 1, 5, 6, 9, 10, 11, 2, 4, 3, 12, 8

V64-5

Super Sarah lyckades inte kvala in till Stochampionatet men får användning för formtoppningen här istället. Grace Journey är jämn och säker men har bara en seger i karriären så här långt. Angel From Above är också jämn och säker och återkommer efter en liten paus. Västerbo Isolde galopperade bort sig senast men möter lite lämpligare motstånd den här gången.

Ranking: 8, 4, 11, 14, 13, 1, 10, 6, 9, 2, 7, 5, 3, 12

V64-6

Ivanhoe är stark och rejäl och har gjort sig förtjänt av en seger. Kalashnikov är gynnad av lång distans och kommer från ett formstall. Tsar Brodde är bättre än raden och värd att se upp med. O.P.Q.C. är också bättre än raden och måste streckas.

Ranking: 6, 9, 11, 13, 14, 12, 4, 2, 8, 5, 10, 1, 3, 7

Systemförslag

V64-1: 2, 5, 7, 8, 9. (4, 3)

V64-2: Alla sju hästarna. (5, 4)

V64-3: 1, 6, 9. (2, 4)

V64-4: 7 Eldson. (1, 5)

V64-5: 8 Super Sarah. (4, 11)

V64-6: 6, 9, 11, 13, 14. (12, 4)

Systemet kostar: 5 x 7 x 3 x 1 x 1 x 5 = 525 rader/kronor

Dagens Dubbel

DD-1: 8

DD-2: 6, 9, 11, 13, 14

Kombinationer: 5

Övriga lopp

Lopp 1: 6 Bolt Kronor – 3 Rosa Gun Voyage – 12 M.T.On Target. Outs: 8 Fighter.

Lopp 2: 2 Järvsö Johanna – 1 Nova Tabac – 10 Styrs Vilda. Outs: 14 Monster Brage Bo.

Lopp 3: 6 Dark Roadster - 9 Captain My Captain - 4 Azaraya Ridge. Outs: 8 Primus Altero.

Lopp 10: 7 Bridge Jumper - 2 Sidney Crosby – 10 Don't be a Loser. Outs: 1 Duke Blair Atoll.

Lopp 11: 2 Nandino Ås – 12 Mio Flash - . 6 La Dama Futura. Outs: 8 Water Puddle.

Lopp 12: 6 Geronimo Am - 11 Zorro Kronos – 14 Evander Am. Outs: 4 Born Winner.