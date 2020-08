Expertens tips inför V4 på Romme

Dalatravet Romme fortsätter travhelgen med V75 och Långa E3-finaler under lördagen. En dag som på sedvanligt vis inleds med en V4-omgång.

En omgång som ser enkel ut då det inte finns så många segerkandidater i respektive avdelning, men svår i den bemärkelsen att det saknas något givet singelstreck.

Vi streckar därför på med några hästar i varje avdelning och hoppas att det är rätt väg att gå den här gången.

MATS PERSSON

V4-1:

Tobago svarade för ett par imponerade insatser under sadel tidigare i år och kommer nu åter efter en liten paus. Under The Counter har också visat sig fungera bra under sadel och kan vara ett motbud. Ariel T. Dream är en riktig krigare med hög segerprocent under sadel. Smevikens Cruiser är bättre än raden och kommer från ett formstall.

Ranking: 4, 2, 6, 1, 5, 3, 8, 7

V4-2:

Mahara Gutha vann på en fin tid senast och måste kunna leda runt om den här gången. Love No Pain är härdad i tuffa gäng och går ner i klass den här gången. Orlando är också van tuff konkurrens och given i striden. East Doris är rejäl av sig och tål att göra mycket själv.

Ranking: 1, 6, 7, 10, 14, 15, 11, 9, 2, 12, 5, 3, 4, 13, 8

V4-3:

Radio Gaagaa har inlett karriären fullt godkänt och har en passande uppgift här. Bo Diddley kommer med två raka segrar och även om det är tuffare emot känns han inte borta. Artigo Zack har inlett bra hos Goop och är också en som kan bli att räkna med. Bear My Dream vann ett billigt lopp senast men kommer från ett formstall och är värd att se upp med.

Ranking: 5, 6, 7, 9, 10, 13, 4, 1, 8, 3, 11, 2, 12, 14

V4-4:

Rappnor vann V75-lopp över samma distans näst senast och är ett givet segerbud. Sprett Odin är bättre än raden och känns inte ofarlig här. Tangen Elvira var riktigt bra från ledningen senast. Tidig igen trots andra förutsättningar. Gott Klirr var med i samma lopp som Rappnor senast men har ett mycket bättre utgångsläge nu.

Ranking: 14, 10, 7, 5, 3, 2, 12, 13, 1, 11, 8, 7, 4, 6, 15

Systemförslag:

V4-1: 2, 4, 6. Res: 1, 5

V4-2: 1, 6, 7, 10, 14. Res: 15, 11

V4-3: 5, 6, 7. Res: 9, 19

V4-4: 3, 5, 7, 10, 14. Res: 2, 12

Kostnad: 3x5x3x5 = 225 rader/450 kronor

LD-förslag

LD-1: 5

LD-2: 3, 5, 7, 10, 14

Kombinationer: 5

Lopp 12: 10 Tangen Före- 2 Perle Bo – 7 Rain Flax. Outs: 5 Åsa Klipp.