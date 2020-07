Expertens tips inför V4 på Rättvikstravet

Sommartravsfinalen på Dalatravet Rättviks inleds med en V4-omgång som på förhands inte ser alltför svårtippad ut.

Björn Goop sitter lite på leken och utdelningen även för den delen då han kör egentränade favoriten Myse D-Erpion i V4-2, men även Leif Witasp-tränade Will I Am i V4-3.

Bästa loppet är ändå avslutningen där det förmodligen kommer att vara en norsk trio som gör upp om segern trots att samtliga startar med tillägg i det här sprinterloppet.

MATS PERSSON

V4-1:

Up To Me har fungerat bra i sina tre montéstarter och bör bara bli bättre och bättre. Golden News är rutinerad och visade form senast. Ger den förre en match. Close To Heaven kommer från seger men har en lite tuffare uppgift nu. Match Queen var tvåa bakom Golden News senast och säkert nära igen.

Ranking: 11, 8, 9, 12, 7, 5, 2, 3, 1, 4, 10, 6

V4-2:

Myse D’Erpion vann i Sverigedebuten och startar med toppchans igen. Ildiko är jämn och säker och värd en seger igen. Ganja D’Am är startsnabb men inte lika kvick sista biten och jagar första segern. Crystal Kiss är ofta med långt framme och inte ofarlig om favoriten skulle missa.

Ranking: 6, 9, 5, 4, 1, 10, 7, 8, 2, 3, 11, 12

V4-3:

Will I Am är härdad i tuffa gäng och har en passande uppgift nu. Timorol har hög kapacitet för klassen och ett givet segerbud om han fungerar fullt ut. Estelle Avenue har läget och är absolut streckvärd. Digital Download kan blixtra till och är ett skrällbud den här gången.

Ranking: 6, 3, 1, 5, 8, 9, 7, 11, 10, 2, 4

V4-4:

Åsrud Vilja gör topplopp varje gång och det är kanske läget med innerspår på tillägg som kan strula till det nu. Ingbest vinner inte så ofta numera men har en intressant uppgift här. Stallkamraten Troll Solen hade ett kanonår ifjol och får inte glömmas bort. Lome Diamant har ingen märkvärdig rad men kan vara ett skrällbud bland hästarna på startfållan.

Ranking: 10, 13, 12, 8, 4, 11, 3, 9, 1, 6, 7, 5, 2, 14

Systemförslag:

V4-1: 8, 9, 11. Res: 12, 7

V4-2: 6 Myse D’RErpion. Res: 9, 5

V4-3: Alla elva hästarna. Res: 6, 3

V4-4: 10, 12, 13. Res: 8, 4

Kostnad: 3x1x11x3 = 99 rader/198 kronor

LD-förslag

LD-1: 3, 6

LD-2: 10, 12, 13

Kombinationer: 6

Lopp 12: 9 Mellby Helios – 12 Dollar Hornline – 10 Un Mec D’Or. Outs: Linares.