Experten oroad över gifter i Saxviken: ”Skulle absolut inte äta en fisk som kommer härifrån”

Höga halter av dioxiner i Saxvikens sediment bekymrar Per Jonsson.

– Att bada är ingen fara. Det är organismerna i fjärden som troligen inte mår något vidare. Jag skulle absolut inte äta en fisk som kommer härifrån, säger Per Jonsson, som är professor emeritus i recent marin sedimentologi, vid Institutionen för Miljövetenskap i Stockholm.

Per Jonssons intresse för Saxviken och dess dioxiner, eller gifter, blossade upp för ett år sedan när han såg saneringsarbetet som pågick där Ströms sågverk en gång i tiden var verksamt.

Han fann det anmärkningsvärt att skyddsåtgärder lyste med sin frånvaro och att vatten från den förorenade marken lätt kunde nå Siljan.

– Man borde vallat in området, lett vattnet in i en bassäng och behandlat det, innan det släpptes ut i Siljan, förklarar Per.

När han då bad kommunen om bakgrundsunderlaget fick han en undersökning från år 2013 om föroreningsnivåerna i Saxvikens sediment.

– De proverna är väldigt bristfälliga och tagna på grunt vatten. De är i princip meningslösa. Vågornas påverkan har gjort att det inte sedimenterats något i bottnen, säger Per, eftersom det är först på djupt vatten som material kan ackumuleras och undersökas.

Därför valde han att på eget initiativ undersöka sedimenten och föroreningarna längs Saxvikens botten. Något han gjort många gånger tidigare på andra platser i Sverige genom sin konsultfirma JP Sedimentkonsult.

Förstudien som han tog fram visar att Saxvikens botten är påtagligt förorenad av dioxiner och den kemiska föroreningen furan.

Mora kommun i sin tur fick detta resultat i slutet av november i fjol.

– Det är allvarligt för de organismer som är sedimentbundna, såsom bottenfauna och fisk som lever genom att äta bottendjur och sådana saker, säger Per.

Mer konkret visar hans undersökning att halterna av klorerade dioxiner och furaner är mellan 14 och 40 gånger högre än det kanadensiska gränsvärdet, som är det man använder då det ännu saknas gränsvärden i Sverige.

Per har tidigare också undersökt Nätrafjärden i Köpmanholmen samt Svartviksfjärden i Sundsvall. Två vikar som också påverkats av skogsindustrin på liknande sätt som Saxviken.

Men halterna i Mora överstiger värdena på båda dessa platser.

– Halterna i Mora är i paritet med de höga halterna man hittat där som har skapat rabalder, säger Per, som tycker att kommunen borde ha reagerat mer på uppgifterna.

Jag är genuint oroad. Jag bor ofta på Sollerön och fiskar. Men vi vet ingenting om föroreningarna i vattnet.

För nio år sedan, när tidningen uppmärksammade förekomsten av pentaklorfenol i marken, talade man med en tidigare arbetare på ett av sågverken som låg intill Saxviken.

"Miljökontoret, som undersöker marken, tittar på fel ställen. Vi tippade avfallet, från giftbaden tillsammans med barkrester och annat i Saxviken nedanför sågarna," sade den tidigare sågverksarbetaren då.

Det är dock idag omöjligt att veta om de höga halterna som Per fann är en konsekvens av saneringsarbetet som skedde på land, eller om det är en följd av sågverkens tidigare verksamhet i och omkring viken.

Oavsett vad efterfrågar Per nu en mer detaljerade undersökning av föroreningsspridningen i alla delar av Saxviken samt angränsande områden, inte minst då han själv tillbringar mycket tid invid Siljan.

– Jag gör inte det här för min egen skull, för att få något uppdrag eller så, jag är genuint oroad. Jag bor ofta på Sollerön och fiskar. Men vi vet ingenting om föroreningarna i vattnet. Jag vill bara att en undersökning blir gjord. Man måste ta reda på hur stort problemet är och hur mycket det har spridit sig i Siljan, säger Per.

Han gissar att en kostnad för att få fram ett bra underlag av läget skulle ligga på drygt 300 000 kronor, vilket han själv menar är:

– En liten kostnad, för att få reda på hur det faktiskt ser ut, och för att sedan veta vad man måste göra för att få bukt med problemet.

Mora kommun menar dock att de redan har detta problem under kontroll.

Umeå universitet har nämligen beviljats fyra miljoner kronor från Statens geotekniska institut för att prova en ny saneringsmetod på förorenade sediment i sjöar och vattendrag.

Och Mora kommun är sedan i februari med i det här forskningsprojektet.

– Det passade väldigt bra i tid för oss, säger Iréne Lilja, miljöinspektör, som hoppas nu att de kommer få större kunskap om föroreningarna i sedimenten genom projektet.

Så utifrån den kunskap vi har i dagsläget är det ingen fara att varken bada eller fiska.

Vad gäller att bada i Saxviken förklarar Iréne Lilja att kommunen har varit i kontakt med miljömedicin i Uppsala, som har fått ta del av rapporten som Per har tagit fram, samt den tidigare rapporten.

– Och det utlåtande vi fick var att det är säkert, åtminstone utifrån underlaget vi har i dag, berättar Iréne Lilja.

Vad gäller för fisken?

– Det är fet fisk som samlar på sig dioxiner. Men fet fisk är inte stationär utan rör sig över stora områden. De har inte bara Saxviken som hemvist. När vi tidigare gjort provtagningar på fisk såg man inga förhöjda halter alls, säger Iréne, som fortsätter:

– Så utifrån den kunskap vi har i dagsläget är det ingen fara att varken bada eller fiska.

Hon påpekar att det däremot finns riktlinjer som livsmedelsverket har tagit fram kring hur ofta man ska äta inlandsfisk.

– Följer man de allmänna kostråden kan jag inte se att Siljan sticker ut på något vis, säger Iréne.

På frågan kring om det inte skulle vara läge för kommunen att ändå själva bekosta en undersökning påpekar Iréne att det är inget de kan göra på miljökontoret.

Det kräver en upphandling och måste föregås av en längre byråkratisk samt politisk process innan det blir aktuellt.

– Jag håller med Per om att vi måste veta mera om sjöbotten. Det är vår plan och förhoppning att vi kommer få veta mera genom projektet med Umeå universitet. Vi har inte hur mycket vatten som helst och det ligger i tiden att ta hand om sitt vatten, säger Iréne, som fortsätter:

– Eventuellt behöver vi söka nya bidrag från naturvårdsverket för ytterligare undersökningar. Det är något vi får se när projektet närmar sig, när vi vet vad de ska göra, och vad vi eventuellt behöver göra ytterligare, säger Iréne.

Per Jonsson anser dock att projektet som Umeå universitet ska bedriva är mera en metodutveckling kring hur man ska sanera en sjöbotten, inte en analys.

– Saneringsarbete är en senare fråga, först bör man ta reda på föroreningssituationen ser ut i ett större perspektiv. Hur stort är problemet? Och hur stora områden rör det sig om? Man måste ju fastställa bakgrundssituationen först, avslutar Per Jonsson.