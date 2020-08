Evelyn Schreiber: Efter coronakrisen – välkommen till framtidens arbetsplats

Under en pressträff nyligen uppmanade Folkhälsomyndigheten svenska företag att, för att hindra ny smittspridning i samhället, fortsätta med hemarbete under hösten. För dem som uppskattar att kunna sova lite längre på morgonen, slippa trängas på bussen och dricka sitt eget bryggkaffe, kom meddelandet som en gåva. Andra, som suttit instängda i en liten trång lägenhet (eller delat "hemmakontor" med rastlösa tonåringar eller arbetande partners i månader) och längtar efter att få komma ut och träffa kolleger, mottog kanske uppmaningen med viss besvikelse.

I Falun, precis som i länet i stort, var det många företag och myndigheter som tvingades skicka hem personal i våras. Men trots det plötsliga, drastiska beslutet och bristen på förberedelse säger Cathrine Sandegren, Kommunikationsdirektör på AFRY, till Dt att omställningen varit "smärtfri". Både Anna Kruse, enhetschef på Länsstyrelsen i Dalarnas län, och Åsa Gop, Falu kommuns HR-chef, är av samma uppfattning och menar att både chefer och personal över lag varit positiva och nöjda med att arbeta hemifrån.

Det är den här typen av reaktioner, som ekat genom företagsvärlden under våren och sommaren, som fått fler att undra: Är det här början på något nytt? Kommer den här pandemin att förändra inte bara hur vi lever och socialiserar med varandra framöver, utan också hur vi arbetar?

Utvecklingen är förvisso inte ny. Digitaliseringen har under de senaste 20 åren gjort oss allt mindre bundna till fysiska platser för att arbeta, studera, umgås - eller bara veckohandla. Allt vi behöver för att kommunicera med varandra över tid och rum är en hyfsad uppkoppling.

Men innan den här pandemin var distansarbete för många företag fortfarande något som ansågs avvikande, en sista utväg vid sjukdom, trafikproblem eller extrema väderförhållanden. Nu däremot, när både tekniken och rutinerna har tvingats på plats inser många företag att det kanske är dags att tänka om, tänka nytt, gå framtiden till mötes.

Varför låta anställda harva runt på vägarna när möten så enkelt och smidigt kan skötas via Google Hangout eller Zoom? Varför betala för stora kontorslandskap när anställda kan sitta hemma vid sina köksbord uppkopplade på sitt eget wi-fi och arbeta? Varför skicka iväg chefer till fina herrgårdar när fortbildningskurserna finns online?

Även om de flesta av oss i sinom tid kommer att återvända till en arbetsplats, är frågan hur den fortsättningsvis kommer att se ut. Vissa spår att kontoret i framtiden kommer bli mer av en samlingsplats för att socialisera med kolleger, än en plats för människor att arbeta och prestera på. Andra påpekar att det för många verksamheter inte kommer finnas behov av möteslokaler alls, när all kommunikation flyttar online. Ekonomer, i sin tur, siar om att företag i flera branscher kommer att börja anställa "frilansare", som är självgående och inte tar upp kontorsplats eller kräver utrustning.

Vi kommer kanske inte se en revolutionerande omställning i Falun efter den här krisen. Men pandemin har åtminstone visat företag, liksom anställda, vilka möjligheter som finns bortom raka veckor, klockan tio-fikor, working nine to five.