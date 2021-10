Europasmäll – men här är Leksandsbacken glödhet: ”Hade varit roligt för Calle”

Leksands IF såg ut att gå mot segern i tisdagskvällens CHL-gruppfinal hemma mot schweiziska Fribourg-Gottéron.

Carter Camper hade gett dalalaget ledningen med 1–0 i den första perioden, och Calle Själin ökat på till 2–0 på ett slagskott.

Men i andra perioden rasade LIF ihop när schweizarna gjorde tre raka mål och tog med sig en 3–2-ledning in i slutakten.

Väl där tvingades hemmalaget att jaga, varpå Fribourg kunde kontra in både 4–2 och sedermera 5–2 i öppen bur.

Fördel Fribourg – som nu är tre poäng före LIF i tabellen – i kampen om förstaplatsen i grupp F.

– Surt, summerar Leksands Calle Själin kärnfullt efteråt i Tegera arenas katakomber.

– Vi gör en jättebra förstaperiod men faller lite i andra. Sen är tredje ganska jämn, men vi måste gå för det och då får de nån kontring. Överlag tycker jag vi slänger i väg lite väl mycket puckar och föder dem med chanser.

Nästa tisdag måste Leksand vinna returmötet i Schweiz med åtminstone tre mål mot Fribourg, eftersom inbördes möten värderas högre än målskillnad när gruppsegrarna ska utses i CHL.

– Vi går alltid för att vinna, så vi kommer inte åka ner dit bara för att spela av matchen. Jag får väl hoppas få fyra felträffar till från min sida.

Nu har jag börjat få betalt för att jag har hållit mig hel på sistone

Calle Själin kan kosta på sig ett leende, förlusten till trots. Leksand är redan slutspelsklart i CHL även om laget inte skulle vinna gruppen, och för egen del har jämten fått en flygande start på säsongen.

Den spelskicklige backen har redan noterats för tre mål i SHL på sju matcher (och ett i CHL), att jämföra med en fullträff på 48 matcher förra säsongen. 2019/20 blev det bara tretton A-lagsmatcher i SHL för Själin (och noll mål), innan han lånades ut till Västerås i Hockeyallsvenskan.

– Det har studsat med mig på slutet, verkligen. Se på målet på Hovet (mot Djurgården i torsdags) som gick in via nacken på deras spelare och det i dag styr på en ”grilla” och in.

Men så är du också i bra form?

– Ja, det känns bra. Skönt att få utdelning nu också. Jag känner mig pigg i kroppen och det hjälper att jag får mycket speltid. Då vågar man spela ut mer. Hela den biten.

Att en ung man som Calle Själin talar om att vara ”pigg i kroppen” låter kanske märkligt. Men faktum är att Östersunds IK-produkten redan har plågats av flera hjärnskakningar och andra skador under sin korta elitkarriär.

– Nu har jag börjat få betalt för att jag har hållit mig hel på sistone. Jag har fått hela somrar utan skador där jag har kunnat bygga på fysiken, och med tanke på hur mycket jag varit borta tidigare år har jag inte velat rusa fram heller, säger han och fortsätter:

– Jag har tagit träningen i min takt och gjort grundträningen ordentligt. Man får betalt när man är hel, man känner det på isen. Man är starkare och orkar mycket mer än tidigare.

Hans första säsong i Leksand, 2017/18, blev det bara 24 matcher i Hockeyallsvenskan, och 2018/19 var motsvarande siffra blott 20 A-lagsmatcher för den spelskicklige backen till följd av både hjärnskakningar och ett nyckelbensbrott.

– Nångång har man fått en smäll i slutet av säsongen och så har det följt med in i sommarträningen. Som med axeln där när jag inte kunde bygga överkropp som jag ville. Men nu kan jag köra fullt ut på alla plan, och det ger utdelning också.

Frågan är om Calle Själins fina fjolårssäsong och utmärkta start på den nuvarande kan ta honom hela vägen till landslaget redan i höst.

Inför säsongen lanserades som en tänkbar landslagsman av C More-experten Sanny Lindström i Expressens SHL-bilaga, och i SVT:s sändning från matchen mot Fribourg diskuteras LIF:aren flitigt som en Tre Kronor-kandidat till Karlaja-turneringen i mitten av november.

Därtill satt – i matchen mot Djurgården i förra veckan – förbundskapten Johan Garpenlöv på Hovets läktare och såg Calle Själin bli målskytt.

Jag jobbar inte med Tre Kronor, jag tycker att Calle är en förträfflig back för Leksands IF

– Så klart kul att man är med i snacket, men det är liksom inget jag tänker på. Fokuserar man för mycket på sånt kan det bli fel.

Men du har noterat hur det talas om dig?

– Ja, jag har fått höra en del från kompisar och så (skratt). Jag tycker det är roligt, men fastnar inte för mycket i det heller. Händer det så händer det, allt jag kan påverka är mitt spel här i Leksand. Vi får se hur långt det räcker.

Hur stort skulle det vara att spela för Tre Kronor?

– Det vore så klart en dröm sen barnsben. Alla unga hockeykillar drömmer väl om att spela för Sverige, men jag försöker som sagt att inte tänka för mycket på det.

Skulle Calle Själin tas ut i Johan Garpenlövs Karjala-trupp blir han i så fall den förste leksingen i svenska landslaget sedan Oscar Alsenfelt, Patrik Hersley och Johan Ryno representerade Tre Kronor under åren 2013–2015.

– Jag jobbar inte med Tre Kronor, jag tycker att Calle är en förträfflig back för Leksands IF. Vad de (landslagsledningen) tycker och tänker det vet faktiskt inte jag utan det får stå för dem, men det hade varit roligt för Calle om det blir så, säger Leksandstränaren Björn Hellkvist.