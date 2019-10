Ett steg närmare höghus på Åkerö – detaljplanen klubbad av enhälligt utskott

Planerna att bygga höga hus på Åkerö har tagit ett stort kliv framåt. Utskottet för samhällsbyggnad har antagit den detaljplan som varit ute på granskning under sommaren.

– Det är mycket små ändringar som gjorts, säger Sebastian Larsson och förklarar att det fortfarande är sex våningar samt färgerna rött och grå som gäller.

De stora ändringarna gjordes efter samrådet i vintras då mängder med synpunkter kom in både från myndigheter och privatpersoner. Från början var tanken att högsta huset närmast rondellen skulle ha åtta våningar med ljusa fasad.

Kommunen har fått in många synpunkter även under granskningen men enligt Sebastian Larsson har de flesta varit samma som under samrådet. Och kraven om att det skulle göras fler siktstudier ska vara tillgodosedda i den uppdaterade detaljplanen.

– De yttranden som kommit in från myndigheter, till exempel Länsstyrelsen, väger tungt, säger Sebastian Larsson och förklarar att en stor del av granskningsprocessen bestått i att besvara de frågor och synpunkter som kommit in.

Många av de som kritiserat förslaget tycker att husen blir för dominanta men politikerna i utskottet anser att en sänkning med två våningar är en tillräcklig anpassning för att tillmötesgå allmänheten.

Innan detaljplanen blir fastslagen ska den först behandlas av kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige. Och den kan även bli överklagad innan det är helt klart.

– Det var egentligen ingen lång diskussion utan det var ett enhälligt utskott, berättar Sebastian Larsson.

Han förklarar att de skisser som finns på husen är just skisser.

– Exakt hur husen ska se ut är en senare process i samband med att en bygglovsansökan kommer in.