Ett insläppt mål på tjugo matcher – så blev Brage bäst(?) på fasta situationer: "Lägger fyra-fem timmar inför en match"

Mot Varberg i måndags sattes Brage stundvis under ganska hårt tryck. Främst i den första halvleken, då hallänningarna öste på och grävde fram inte mindre än åtta hörnor.

När matchen var slut hade toppkonkurrenten fått chansen hela tolv gånger från hörnflaggan, men Bragespelarna hade lyckats freda sig från samtliga.

Och det är ingen tillfällighet.

Tittar man på hela säsongen så har IK Brage bara släppt till ett enda mål på fasta situationer – straffar undantaget – och det kom mot Öster, för ett par veckor sedan, då smålänningarna slog till på en andrasituation efter hörna.

Ett facit som Bragetränaren, Klebér Saarenpää, sannolikt tror kan vara bäst i hela Sverige.

– Jag har inte kollat upp statistiken på andra lag, men jag har svårt att se att nåt lag, tjugo omgångar in i säsongen, är nollade på fasta situationer. Men det kanske det är. Grattis till dem i så fall, säger Saarenpää och fortsätter:

– När vi lägger tid och dedikation till att göra det ordentligt så är det kul att få ett kvitto på att vi gör det bra. Det är William (Bergendahl, assisterande tränare) som är ansvarig för fasta situationer och gör ett jättejobb där. Och grabbarna kan förvalta det och göra något av det på planen.

William Bergendahl själv konstaterar att det inte ligger några större hemligheter bakom den fina siffran.

– Vi har varit supersolida och hittat en bra struktur som passar våra spelare och därifrån är jobbet spelarnas. Vi har bra huvudspelare och defensivt bra orienterade spelare som jobbar noggrant i de situationerna. Det handlar om smartness i mångt och mycket. Det skulle jag säga är den stora nyckeln. Men det är inga stora hemligheter. Det handlar om scouting och ett noggrant arbete av spelarna, säger Bergendahl och fortsätter:

– Vi släpper till få mål där, men framförallt släpper vi till få avslut på dem. Det är det viktigaste över tid. På kort sikt kan man alltid ha tur med att de missar nickarna.

Gör ni något annorlunda i år?

– De defensiva är väldigt liknade som ifjol och vi släppte in så mycket då heller. Så jag skulle inte säga att vi gör så mycket annorlunda. Den stora skillnaden är att jag, som sitter på scoutingen av motståndare, också sitter på att sätta upp strukturen på fasta. Det gör att jag får en större möjlighet att titta igenom alla fasta som de har slagit under de tre senaste matcherna. Och verkligen se vad de vill göra och få rätt spelare på rätt plats, utifrån vilka löpningar de förväntas ta. Så förberedelserna har kanske förändrats lite.

Hur mycket tid lägger du på fasta?

– Jag kollar alltid de tre senaste matcherna. Alla hörnor och kantfrisparkar både offensivt och defensivt. Hittar mönstren och väljer vad som ska presenteras för spelarna. Det brukar bli tre hörnor beroende på vilka varianter de har. Så säg att jag lägger fyra-fem timmar inför en match. För spelarna blir presentationen tio minuter, totalt.

Exakt hur många fasta situationer som Brage fått försvara sig emot totalt under säsongen är något oklart, då Svenska Fotbollförbundets statistik gällande hörnor är bristfällig, men Bergendahl berättar att man i en egen uträkning, efter Mjällby borta i juni, hade ett snitt på strax under tio fasta emot sig per match.

– Vi har släppt till ganska mycket hörnor i förhållande till hur många vi har skapat.

Att räkna ut hur poänggivande Brages framgångsrika försvarsspel på fasta situationer har varit är förstås svårt men att det, i dagens fotboll, är en väldigt viktig del slår Bergendahl fast.

– Det är en del av spelet som många andra. Men man brukar säga nu, i den moderna fotbollen, när lag är så bra på att försvara sig, att det gäller att vara bra på omställningar och fasta situationer. Så det är klart poänggivande.

På måndag fortsätter Brage jakten på en allsvensk plats, då man åker till Borås för match mot Norrby.