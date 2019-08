Ett hål i taget blir nu två för Älvdalens golfklubb

Runt Älvdalens lilla, men sakta växande golfbana, roterade man först runt ett hål, som byggdes 2006. Sedan blev det två hål och nu är snart fyra hål klara.

– Vi växer i den takt vi har råd med och utan lån, förklarar Per Leandersson, som knapp hann ta sitt gröna kort innan han hamnade i styrelsen och blev ordförande för klubben.

Belägen vid Porfyrgårdens kulturanläggning, har nio hål ritats ut över igenväxta åkermarker.

– Under all sly och skog fanns det fin jord, om än med en hel del sten, säger Per.

Med två hål klara väntar nu en fördubbling till nästa sommar.

– Vi använder den karta som finns för nio hål. Sedan tidigare är två korthål, hålen ett och hål nio klara. Nu gör vi klara hål två och hål åtta, två så kallade par fyra hål.

– Då går det att göra ett varv med fyra hål, två varv med åtta hål eller tre varv för att få ihop tolv hål, förklarar Per, medan han visar arbetet med att bygga klart hål åtta.

– Här blir det en green med konstgräs, precis som på green nio. Har vi råd så blir det också konstgräs på hål två från början, annars gör vi en enklare gräsgreen där.

Klubben ser sig som en samlingsplats för golfintresserade älvdalsbor, gamla som unga

– Visst är ambitionen att det ska bli så bra som möjligt, men i nuläget är det viktigare att det blir spelbart än så bra som vi hoppas det ska bli på sikt, förklara Per.

De två nya hålen har nu fått fairwayen sådd och i iordninggjord.

– Vi har byggt upp den botten av grus på hål åtta som vi ska rulla ut konstgräset på. Sedan planerar vi att så gräs och få en enklare green, med sandbotten, på hål två. Förhoppningen är sedan att vi ska kunna lägga konstgräs där om ett år.

Hela tiden är det ekonomin som styr takten för utbyggnaden.

– Kommunen äger marken som vi arrenderar. Vi har beviljats bidrag från Trängslets regleringsfond, som nu gör det möjligt att bygga de här två hålen.

– Men utan stöd från näringslivet och massor av ideellt arbete hade vi inte kunnat gå vidare utan att behöva ta lån.

Så läget inför nästa sommar är att hål åtta då ska vara klart, medan hål två blir spelbart med en provisorisk green.

– Till midsommar ska det att gå att spela de här två nya hålen. Det här innebär att våra medlemmar kan spela betydligt mycket mer golf på hemmaplan och inte behöva åka till Mora, säger Per Leandersson.