Ett år efter avhoppet – Annette Riesbeck: "Där och då kändes det som att jag svek"

Som en blixt från en klar himmel skickade hon för nästan precis ett år sedan ut ett pressmeddelande om att hon avsäger sig samtliga politiska uppdrag.

Rättviks kommunalråd sedan 10 år sa upp sig mitt i en mandatperiod, och då hade hon just baxat en av kommunens största fråga i hamn - bygget av en helt ny multiarena för både sport och kultur uppe på Hedslund i Rättvik.

Annette Riesbeck var en ovanligt synlig politiker, känd för sin sociala kompetens och förmåga att skaka av sig oförrätter. När hon lämnade scenen försvann en del av det "folkliga" i kommunhuset.

Maktens boning byttes ut mot många fler timmar hemma på gården i Västbjörka. Den ombonade gården med stall i ett hörn av byn är släktgård på Annettes fars sida.

– Pappa föddes och växte upp här, och det här var mitt sommarhem i alla år. Så för 25 år sen, då vi bodde i Stockholm, fick vi möjligheten att ta över.

– Vi chansade och sa att bara en av oss får jobb så flyttar vi. Vi bestämde oss i januari 1995 och i maj bodde vi här. Då hade vi sålt huset, barnen hade fått barnomsorg, Thomas började som grafiker på Dalarnas Tidningar och jag som försäljningschef på Green Hotel i Tällberg.

– Det var "meant to be" brukar jag säga om flytten.

Efter en aktiv period inom näringslivsföreningen Närvik plockades hon upp som politiskt ansvarig för kommunens sociala frågor. Efter valet 2010, där hon fick många kryss, tog hon på sig rollen som kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsen - kommunens högsta ämbete.

Idag har hon har ingen kontakt med vare sig partikamrater eller tidigare opposition. Ingen har hört av sig.

– Det är bara ett konstaterande. På ett sätt så förvånar det mig lite, men jag har också hört från politiska gamla vänner på olika nivåer - att har man en gång lämnat då har man lämnat. Det är nog det jag ser nu.

Men allt har sin tid, och jag ångrar överhuvudtaget inte att jag slutade.

Det egentliga skälet till avhoppet är förborgat för de flesta, men själv tycks hon inte ångra sig.

– Visst finns det mycket jag saknar, och när jag ser tillbaka så var det år av glädje. Det var utvecklande för mig som person och jag lärde mig enormt mycket om många saker. Men allt har sin tid, och jag ångrar överhuvudtaget inte att jag slutade.

Just när du lämnade makten och det tunga ansvaret exploderade smittspridningen. Är du glad att du har sluppit vara statsminister i Rättvik under coronaåret?

– Först kändes det som att jag drog vid fel tidpunkt. När det blev som tuffast för företagen och när det blev som tuffast för de som skulle jobba i vården - då slutade jag.

– Men sen inser jag ju att jag hade ju inte kunnat gjort någonting annorlunda än vad mina tidigare kollegor sen har gjort. Och de har gjort det bra. Men där och då kändes det som att jag svek på något vis.

Vad har du inte saknat?

– Med lite distans känner jag att det är ganska skönt att bara vara jag, att inte alltid behöva tänka på att jag också representerar en kommun.

– Sen är det också trevligt att när någon är intresserad av vad jag gör, så är det för att man är intresserad av mig och inte en titel.

Att vara i strålkastarljuset har också inneburit en del otrevligheter.

– Det som var förskräckligt var att det var okej för varenda människa att tycka precis vad de ville om mig och uttryckligen tala om det. Till och med utsätta mina barn för kommentarer.

– Med vilken rätt kan man vräka ur sig vad som helst bara för att man har en politisk tillhörighet? Man är ju ändå en människa någonstans, och då var jag ändå inte så hårt ansatt och har inte blivit hotad. Men den där känslan...

Nu har det gått ett år - är det något du velat göra annorlunda?

– Nej, det tror jag inte. Men när jag bestämde mig för att sluta, och det tror jag gäller vem som helst som slutar i politiken, så var det ju så mycket kvar som "skulle" göras och som jag ville fortsätta jobba med.

– Men näringslivsfrågorna, som jag alltid har tyckt är så viktiga, har jag ju hittat andra kanaler för.

Kan man till och med göra mer om man inte är politiker? Du är ju fortfarande en känd person.

– Nja, men jag har en kunskap om vad näringslivet tycker och tänker. Sen vet jag också efter alla år i kommunhuset att det inte "bara är att gå till kommunen". Jag vet vad som är möjligt att göra, och kan hjälpa till genom att stävja irritation - eller smörja maskineriet lite.

Om vi bara gasar på rätt ställe så har vi enorma möjligheter i den här kommunen

Och Annette kan inte hålla igen – hon blixtrar till när frågorna handlar om Rättvik och utveckling.

– Om vi bara gasar på rätt ställe så har vi enorma möjligheter i den här kommunen, oavsett om det är politiskt eller om det är jag som medborgare som vill göra något. Det finns så otroligt mycket man kan bidra med!

– Som ordförande för Närvik är det många som kontaktar mig för att de har en idé. Nu behövs inget politiskt ställningstagande, jag är istället ett bollplank för människors idéer och tankar. Det är befriande och spännande - oj vad det finns många häftiga människor!

Kommunen passerade just 11 000 invånare och landsbygden tycks återigen vara något av en lockelse för stadsbor.

– Jag blir så glad att vi har spräckt vallen - yes yes yes! Nuförtiden träffar jag ganska ofta människor som säger att de funderar på att flytta, eller just har flyttat hit. Det är både hemvändare, men också unga som väljer att flytta till Rättvik.

– Jag brukar lite skämtsamt säga att vi är på väg in i en gröna vågen 2.0. Faktiskt så tror jag det, eller nästan helt säkert.

Så - vad gör du nu?

– Många tror att jag är hemma och tar han om barnbarnen och bakar bullar, skrattar Annette. Men riktigt så är det ju inte. Jag jobbar, och så träffar jag dem på min fritid.

Men visst är barnbarnen en stor och viktig del i hennes liv.

– Jag trodde aldrig jag skulle bli så fäst vid dem. När jag förut hörde de äldre "tanterna" bara prata om sina barnbarn, då tänkte jag "intresseklubben noterar". Men nu är jag precis likadan! Det är så fantastiskt. Och en ynnest att få ha dem så nära.

Den normala rutinen idag är jobbet med maken Thomas och familjeföretaget Riesbeck reklam.

– Vi jobbade ju ihop i vårt familjeföretag i 12 år innan jag började med politiken, och jag tror att Thomas tycker jag är till nytta där! Jag skriver till exempel i tidskriften Upptäck Rättvik som vårt företag producerar - det är skoj att få skriva reportage och lite nyheter i bloggen som jag startat.

Från att ena dagen blogga om ett lokalt konstgalleri konsultar hon nästa dag för Svenskt Näringsliv där hon hjälper fyra kommuner att ge en bättre jordmån för "sina" företag.

– Det handlar om att guida dem till ett bättre företagsklimat. Jag är bollplank och inspiratör - och får ibland bli lite sträng så att de når resultat och verkligen kan förbättra företagsklimatet.

När Annette blev kommunalråd 2010 låg Rättvik på 240:e plats bland kommunerna när Svenskt Näringsliv tog tempen på företagsklimatet i landet. Med en stor portion envishet gav hon sig dän på att underlätta för Rättviks företag - och sedan flera år ligger man nu i rankingtoppen.

Erbjudandet om konsultjobbet - som kom snabbt i samband med att hon slutade som kommunalråd - ser hon som ett kvitto på det arbetet.

Och näringslivsfrågorna är och tycks förbli hennes hemmaplan. Nu är hon återigen ordförande i Närvik – Näringsliv och kommun i samverkan.

– Närvik är unikt eftersom vi inte är låsta i någon organisation högre upp som till exempel Företagarna eller LRF. Det är en renodlad rättviksorganisation som verkligen kan ta tag i olika saker.

– Men nu är vi helt klart i en fas där vi måste bestämma oss för vad vi ska göra. Antingen vågar vi satsa och göra lite större aktiviteter, eller så är vi bara en intresseförening som bevakar.

Om jag fick önska något skulle jag vilja ha några styrelseuppdrag

Närvik och familjefirman till trots finns det ytterligare saker på önskelistan.

– Om jag fick önska något skulle jag vilja ha några styrelseuppdrag. För är det någonting jag har lärt mig så är det styrelsearbete efter alla år med de kommunala bolagen. Det intresserar mig mycket och skulle vara spännande.

Du har också tidigare nämnt att du ville jobba med sociala frågor?

– Ja, det finns så oerhört mycket att göra, men jag har inte landat riktigt i vad det skulle kunna vara. Men det finns så många som inte har det lika bra som jag. Med tanke på hur vi bor med hästar och katt, kanske vi skulle kunna vara värd för någon dagaktivitet eller liknande.

– För länge sen jobbade jag nära KRIS, Kriminellas revansch i samhället. Då var jag mentor till en tjej, och minns så väl en sommardag när hon var här. Vi satt och åt glass på stalltrappan och så säger hon: "det här är den bästa dagen i mitt liv". Och jag tänkte - men gud, så här vi det ju varje dag! De månaderna som mentor tror jag baske mig gav mig mer än vad det gav henne.

Vaknar politikern i dig när du hör eller läser om debatter och beslut idag?

– Nu har det ju inte varit några större grejer utöver corona. Jag läser ju naturligtvis tidningen varje morgon, och allt är ju inte exakt så som det framställs. Jag vet att det finns skäl till varför saker har bestämts och varför man har gjort på ett visst sätt. Visst undrar jag ibland "hur tänkte de här", men det fanns säkert en anledning. Men i det stora hela är jag ganska neutral faktiskt.

Finns det något du skulle vilja säga till nuvarande kommunalråd Jonny Jones?

– Nej, nej, det gör det inte (skratt).

Familjen – Annette och Thomas har fyra barn:

Richard är deltidsbrandman i Karlstad och bor på Hammarö, och Christopher som är pilot bor med sambo i Madrid.

Carolina jobbar inom hotellnäringen och bor i I Västergrav, Rättvik, med sambo och Leonelle, 15 månader. Fredrik är försäljningschef inom livsmedelsbranschen och finns i Falun med med sambo och lille William som är tre månader gammal.

I familjen ingår förstås också den gamla ponnyn Pazzan, som nu är 30 år, och hennes kompis Perfect som de lånat som sällskap. I Heden, Leksand, står halvblodet Madison som de fött upp själva. I stallet myser också katten Ville.