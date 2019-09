ERIKSSON: Valet av Jansson är välkommet – men bristen på kommunikation i Rospiggarnas styrelse oroar mig

Läs även: KLART: Peter Jansson fortsätter som lagledare för Rospiggarna – ”En kul utmaning”

Tisdag klockan 10.18: Jag ringer Rospiggarnas ordförande Stefan Gunstad för att höra han har några nyheter att ge mig gällande Rospiggarnas lagbygge/styrning inför 2020. Han svarar då att styrelsen ska ha ett möte den 24:e september och att vi kan höras efter det.

Tisdag klockan 16.21: Jag får ett mejl av styrelseledamot Thomas Viktorsson där det står att Rospiggarna kommer släppa en nyhet om lagbygget på onsdag klockan 15.

Nyheten, vet vi nu, var att Peter Jansson fortsätter som lagledare. En nyhet som var högst väntad då tongångarna både från klubben och från Jansson själv har pekat mot en sådan utgång.

Men det som oroar mig är bristen på kommunikation inom Rospiggarnas styrelse. Hur kommer det sig att ordföranden, som ändå ska vara den ytterst ansvarige, inte vet om att en sådan nyhet är på väg att släppas bara dygnet innan den gör det? Eller gör han det, men spelar dum?

Flera gånger under sommaren har NT blivit hänvisade till Thomas Viktorsson av Stefan Gunstad när det gäller frågor kring Rospiggarnas beslut i olika frågor. Att som ordförande ducka för media och vägra svara på frågor är under all kritik.

Tar man på sig uppdraget att ansvara för en förening ingår det också att bära dess färger och stå för sina handlingar. Rospiggarna har haft en otroligt turbulent säsong och med det följer också många obekväma frågor från media och supportrar. Men åter igen, det ingår i jobbet som ordförande att kunna svara på dessa frågor. För att vinna respekt så måste man våga stå rakryggad och kunna erkänna om och när man har gjort fel.

Det har inte Stefan Gunstad gjort.

Att det nu är Thomas Viktorsson som tar kontakt med media och agerar talesperson är bara ett bevis på att Gunstad inte är rätt man för det jobb han har åtagit sig.

Om man nu vill få tillbaka Rospiggarna på fötter igen efter den här katastrofala säsongen är värvningen av Peter Jansson ett stort steg i rätt riktning. Nästa bör vara att avsätta ordföranden och möblera om i styrelsen.