Erik Jersenius: Vi bör försiktigt vårda minnet av våra vetenskapsmän

“Men ur degelns slagg kom mycket annat

månget visdomsfynd av äkta slag

som gav vinkar om naturens lag

rön som forskningen se’n besannat…”

I sin prisade poesi diktade anatomen och akademiledamoten Gustaf Retzius om sin världsbild och livssyn. Likt Carl von Linné tänkte sig den tämligen kyrkokritiske forskaren sig att det naturvetenskapliga studiet av skapelsen förde oss närmare dess stora mysterium, "Skaparen". Han var en renlärig darwinist och fullt övertygad om att medvetandet sprang ur materien, människans roll i universum var att genom sina unika förståndsgåvor försöka förstå skapelseprocessen. Det låter sig inte göras utan misstag, precis som alkemistens villovägar vid degeln ledde fram till den moderna kemin så famlar också ofta vår tids vetenskapsmän i mörkret med bara kreativitet, intuition och envishet till hjälp.

Gustaf Retzius gjorde under sin samtid sig känd för sin minutiösa noggrannhet vid mikroskopet, i påkostade och exakta planschverk och med återhållsamt stramt torr vetenskapsprosa redogjorde han för sina resultat. Hans anatomiska studier av människans och djurens nervsystem, syn- och hörselorgan, spermier, embryo- och fosterutveckling och inte minst hjärnor hör till den finaste forskningen som presenterades under hela 1800-talet och fram till sin död 1919 nominerades Gustaf Retzius inte mindre än 23 gånger till Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Numera uppmärksammas han mest för sin fysiska antropologi, försöken att med skallmätningar utröna varför människan ser så olika ut och lever på så skilda vis i olika delar av världen. En sådan forskning är tillsynes inte förenlig med tidens övertygelser om alla människors lika värde och studentaktivisterna vill nu tvätta bort hans namn från det Karolinska Institutets vägar och lärosalar, det medicinska universitet som han själv var en viktig kraft för att bygga upp. I Nils Uddenbergs fina biografi "Skallmätaren" (2019) får vi en betydligt mer nyanserad bild av Gustaf Retzius, hans far Anders Retzius och det forskningsområde de verkade inom.

I slutet av 1700-talet blomstrade den tyska medicinen och biologin, studiet av naturen och människan kom att få betydelse för de stora framsteg som skulle göras av läkarvetenskapen under det kommande århundradet.

En av de framträdande forskarna var det unga geniet Johann Friedrich Blumenbach som vid blott 23 års ålder utsågs till professor i medicin vid universitetet i Göttingen. Han gjorde stora insatser för zoologin och antropologin, lärorna om djuren och människorna. Blumenbach bedrev banbrytande forskning om vår närmaste släktning schimpansen samt om näbbdjuret, det sällsamma äggläggande däggdjuret som då hade påträffats i den relativt nyupptäckta kontinenten Australien. Han lanserade också för den kommande evolutionsforskningen teorin om levande organismers drivkraft och förmåga att omforma sig och anpassa sig för att leva i olika miljöer och rent av utvecklas till nya livsformer.

Blumenbach var också först med att på ett systematiskt vis kategorisera mänskligheten i raser. Sådana indelningar hade gjorts redan under antiken, men hade blivit allt vanligare sedan européerna upptäckt och kolonialiserat alltmer av jordklotet. Människans mångfald både fascinerade och skrämde.

Linné hade delat in mänskligheten i det han kallade “variationer”, med beska omdömen beskrev svensken generella egenskaper hos människan i olika delar av världen. Blumenbach gick längre än Linné och använde begreppet “ras”. Utifrån studiet av 60 mänskliga kraniet från olika kontinenter slöt han sig till att människan kunde delas i fem olika raser. “Den kaukasiska rasen” omfattade människor som levde i Europa, Mellanöstern och Nordafrika, “den mongoliska rasen” var ostasiater och centralasiater, “malajerna” var sydostasiaterna och stillahavsborna, “etiopier” avsåg afrikanerna som levde söder som Sahara och amerikanerna var urbefolkningarna i Nord- och Sydamerika.

Till skillnad från en del andra teoretiker i samtiden tänkte sig Blumenbach att människan hade ett gemensamt ursprung, men att hudfärg, skallform och andra fysiska egenskaper utvecklats över tid när mänskligheten anpassat sig till att leva i olika klimat och miljöer. Beroende på solens styrka fick människor exempelvis olika ljust eller mörkt hudpigment. Omgående fann han själv också att hans indelningar var för grov, det visade sig att olika afrikanska folkslag skilde sig mer från varandra än han först antagit.

Även om Blumenbach utgick från att den kaukasiska rasen var den ursprungliga människan, var han inte rasistisk i den meningen att han tillskrev olika folk negativa egenskaper. Blumenbach, som var slaverimotståndare och väl medveten om tidens fördomar, betonade exempelvis att afrikaner på intet vis var mindre intelligenta eller underlägsna andra raser och att de utmärkte sig likvärdigt med andra inom konst och kultur.

Samtida med Blumenbach var anatomen och fysiologen Franz Joseph Gall. Han nämns naturligt nog idag mest som upphovsmannen till pseudovetenskapen frenologi, läran om att våra mentala förmågor är lokaliserade till olika “organ” i hjärnan. Där påstod Gall att det fanns centrum för sådant som minnet, vår förståelse för mekanik och orsakssamband, känslan för poesi och skönhet, vårt ägandebegär och till med mordinstinkter! Gall tänkte sig att man kunde avgöra hur människor var funtade genom att studera formen av deras kranium.

Tidigt kom frenologins djärva antaganden att kritiseras på vetenskapliga grunder, men influerade den psykologiska forskningen fram till att österrikaren Sigmund Freud revolutionerade den med sin psykoanalys i början av 1900-talet. Gall blev dessutom föremål för kritik från Katolska kyrkan som inte ville acceptera att själen skulle vara förkroppsligad i hjärnan och han var under många år politiskt förföljd på grund av sin forskning då den påstods utmana den rådande samhällsordningen. Att hjärnan var av betydelse för människans medvetande hade man teoretiserat om sedan antiken och den franske 1600-talsfilosofen (och katoliken) René Descartes hade redan 150 år tidigare föreslagit att just hjärnan var det organ som knöt den odödliga själen och den förgängliga kroppen samman. Galls intresse för hjärnans anatomi, även om att själv hade svårt att dra rätt slutsatser, öppnade vägen för den moderna neurologin och psykologin. Under 1800-talet kunde man utifrån frenologins antagande göra flera viktiga upptäckter om hjärnan och kroppens relation, man fann centret för vår talförmåga där och hur olika delar av våra kroppar styrs därifrån. I dag arbetar neurologer med att kartlägga vilka delar av hjärnan som aktiveras vid olika mentala processer och känslolägen, men gör det förstås med mer förfinade instrument än de 1800-talets forskare använde.

Den svenske anatomen och antropologen Anders Retzius var skeptiskt till Galls tes om att skallform och själsförmögenheter hängde samman, men höll med om att hjärnans anatomi kunde ge oss kunskaper om vår psykologi. Själv blev han världsberömd när han presenterade sitt “skallindex” i mitten av 1800-talet, Anders Retzius hävdade att Blumenbach hade intresserat sig för mycket för ansiktets form och vinklar, själv gjorde han i stället den revolutionerande uppdelningen av människan i “långskallar” och “kortskallar” som fick betydelse för antropologin långt in på 1900-talet. Genom att mäta döda och levande människors huvudformer hävdade Anders Retzius att också européerna kunde delas upp i olika raser, nordeuropéerna var långskalliga medan slaverna var kortskalliga. Huvudformen hängde samman med deras kynne, hävdade han, långskallarna var djärva och företagsamma och kortskallarna med försiktiga och konservativa. De långskalliga förmodade Anders Retzius var de resliga och rödblonda germaner som den romerske historikern Tacitus beskrev i sin etnografiska klassiker "Germania" från 100-talet efter Kristus. Verket lever knappast upp till dagens kriterier för källkritik och även om en del av det Tacitus skildrar har visat sig vara historiskt riktigt, så var hans skildring av de nobla vildarna i norr också en slags fiktion för att kontrastera mot det Rom han upplevde blivit moraliskt och kulturellt degenererat.

Anders Retzius intresserade sig särskilt för det finska folkets egenskaper eftersom de skilde sig från de andra nordborna. Finnarna förbryllade då de ägde en så stark nationalkaraktär och egen märkvärdig kultur av litteratur, konst och musik, som den egna mytologin och sägarna i nationaleposet “Kalevala”, samtidigt som de var mer kortskalliga än svenskarna.

Ett annat betydande vetenskapligt bekymmer för Anders Retzius var att de skallfynd från det antika Grekland som återfanns var kortskalliga, något som för honom inte gick ihop med de gamla grekernas kulturrikedom.

I någon mening får man tillstå att Anders Retzius var “rasistisk”, men det finns hos honom en försiktighet gentemot långt dragna politiska slutsatser av forskningen och det är knappast utrotning som är hans recept på att komma till rätta med människans eventuella “urartning”. Att antropologiska studier missbrukades för att legitimera slaveri och kolonialisering var välkänt. Han bytte skallar med den amerikanske kraniologen Samuel George Morton (med över tusen kranier i sin ägo), som hävdade att samtidens människor härstammade ur olika urfolk som uppstått vid olika tillfällen i världshistorien (en bekväm tes i slaveriets USA, i synnerhet om man som Morton hävdade att svarta utgjorde en naturlig "slavras"), men tycks ha haft ett kyligt och avståndstagande förhållande till dennes forskning. Anders Retzius engagerade sig däremot i kampen mot den långt gångna dryckenskapen i samtidens Sverige och ville genom socialt arbete få människor att må och bli bättre.

Han betydde mycket för Karolinska Institutet som 1810 hade startats som en högre utbildning för fältläkare och sedan utvecklats som en självständig medicinsk högskola i relation till den svenska universitetsvärld som under 1800-talet dominerades av en konservativ teologiskt och filosofiskt idealistisk inriktning som var skeptisk till erfarenhetsbaserad och naturvetenskaplig forskning.

Anders Retzius gjorde betydande anatomiska studier av människans tänder, kranium, muskler och nervsystem, men rasforskningen belastar hans minne. Sedan sex år tillbaka delar inte längre Svenska sällskapet för antropologi och geografi ut en medalj i hans namn. Ängsligt överkänsligt kan man tycka, i den tid Anders Retzius verkade var grundantagandet för antropologin att mänsklig biologi och kultur hängde samman, därav intresset för skillnader mellan världens olika folk. Först genom genetikens genombrott på 1900-talet kunde sådana teorier förkastas. I dag bedrivs forskning med liknande syfte, men med nya och säkrare metoder. Det är nu inte längre någon hemlighet att djurs och människors hjärnor utvecklas olika mycket beroende på hur stimulerande miljöer de lever i och vilken tillgång på god näring de har. Den biologiskt inriktade antropologin studerar genom DNA-analyser ansamlingar av genetiska egenskaper och anlag hos olika befolkningar och hur människor har rört sig över världen genom historien.

Sonen Gustaf Retzius fortsatta faderns antropologiska forskning, men var mer nyanserad och förfinad i sina studier. När upptäckten av kvarlevor efter neandertalarna började gäcka forskarna, försökte en del avvisa fynden som rester av deformerade människor, men Gustaf Retzius lanserade tidigt teorin om att de utgjorde en annan och tidigare människotyp i artens utveckling.

Han företog en forskningsresa till Finland där han både mätte huvudskålar och samlade in så mycket material som möjligt om finskt folkliv, allt från sånger och hantverk till beskrivningar av bostäder och verktyg. Gustaf Retzius gjorde upptäckten att det finska folket var av mycket blandad karaktär och varit så genom århundradena, han varnade för att dra för långtgående paralleller mellan språk och kultur och människors fysiska utseende.

Under sin resa till Nordamerika fascineras Gustaf Retzius av urbefolkningarnas kulturella rikedom och förfärades över hur missionsverksamhet, reservat och påtvingad skolgång förstörde deras egenart. Samtidigt var han färgad av samtidens socialdarwinistiska föreställningar, somliga folk kommer att gå under när de inte kan hävda sig i kampen mot andra.

Gustaf Retzius gjorde också 1902 en omfattande undersökning av 45 000 svenska värnpliktiga i syfte att kartlägga den svenska folkstammen. Studien visade att Sveriges befolkningen var av mycket skiftande ursprung och genom en historisk redogörelse visade Gustaf Retzius hur inflyttningar av olika folk genom tiderna blandad upp den svenska folkstammen som trots allt förde de gamla vikingarnas långskalliga arv vidare.

Han var bekymrad för den nordiska rasens överlevnad, men var mycket försiktig med att låta sina resultat få politiska följder. Retzius menade att "ursvenskarna" var aristokratiska och hjältemodiga i sin karaktär och att andra "kortskalliga" folk lämpade sig bättre för monotont industriarbete, men han höll sig sval mot tidens tyska vetenskapliga rasfanatiker som psykiatrikern, ärftlighetsforskaren och kommande nazistiske experten Ernst Rüdin och antropologen Otto Ammon, vilka förordade långtgående "hygieniska" åtgärder för att skydda den germanska rasen. Inte heller var han med i Svenska sällskapet för rashygien och förhöll sig kylig till läkaren Herman Lundborgs rasbiologiska forskning.

Tvärtom delade Gustaf Retzius Charles Darwins inställning till frågan om socialdarwinism och rashygien, att dess politiska följder berövade människan empatin och humanismen, de ädlaste förmågor vår art har att uppvisa. Tillsammans med hustrun och feministen Anna Hierta-Retzius drev han den då liberala tidningen Aftonbladet och verkade för ett rättvist och lutherskt influerat socialliberalt Sverige där möjligheter var öppna för alla och alla kunde få komma till sin rätt genom flit, dygd och arbete (Gustaf Retzius ansåg därför kineserna överlägsna européerna därför att han uppfattade dem som mer strävsamma).

Anders och Gustaf Retzius fascination för en ursvenskhet sammanfaller med den bredare och mer omfattande nationalismen som under 1800-talet fick forskare och andra att genom av folkliv och sägner söka något ursprungligt i den egna myllan. Deras oetiska hantering av människors kvarlevor har vi också i dag svårt att acceptera, men Karolinska Institutets samling på 800 kranier utgörs i huvudsak av skallar som är hundratals och till och med tusentals år gamla. Varken Anders eller Gustaf Retzius var antisemiter, judehat var däremot något som många andra ledande personer i dåtidens Sverige hängav sig åt.

Man fråga sig ifall inte domen ska falla betydligt tyngre på alla de riksdagsledamöter från samtliga partier som ställde sig bakom inrättande av Statens institut för rasbiologi 1921. Aldrig framförs krav på att städa bort minnen från socialdemokraternas Hjalmar Branting eller högerns Arvid Lindman.

Far och son Retzius riskerar nu att få sina namn utsuddade från Karolinska Institutet. Det gör också kemisten Hans von Euler. Han byggde upp en betydande biokemisk forskningsmiljö i Stockholm och tilldelades 1929 Nobelpriset i kemi för sina banbrytande studier om enzymer och jäsning. Under första världskriget stred Hans von Euler som officer vid den tyska armén och så småningom flygvapnet. Han var medlem i Svensk-Tyska Föreningen också när den blev pronazistisk och var även med i Riksföreningen Sverige-Tyskland när den grundades 1937. Samtidigt såg Hans von Euler till att rädda den judisk-ungerske kemisten och sedermera nobelpristagaren George de Hevesey till säkerhet i Sverige. Tillsammans fortsatte de samarbeta i vetenskapligt arbete under och efter andra världskriget.

En parallell diskussion är strävan efter att svenska psykologstudenter inte ska få ta del av Freuds psykoanalytiska forskning på grund av dess vetenskapliga och etiska brister, men utan den idéhistoriska orienteringen inom det egna forskningsområdet blir dess utveckling och sanningssträvan obegripligt. Det förflutnas nyanser försvinner i samtidens känslodrivet indignerade aktivism som inte påminner så litet om den verklighetsförnekande idealism som förhärskade i myndighetssverige under 1800-talet. Genom att gömma undan och sudda ut minnet av gårdagens vetenskapsmän och forskargärningar blir samtidens vetande obegripligt.