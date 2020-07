Erik Eriksson orienterade bäst i Krysshamn Cup

Per Holm och Anders Thomée rekognoserade ett område under två dagar och gjorde en karta av ett tungsprunget kuperat område med många branta stup och hällar vid Krysshamn söder Stavsnäs. Några ur lokalbefolkningen tog också chansen att vara med på banorna som signerats av Per Holm.

Veteranvärldsmästarinnan Kane Andersson som vann etapp 1 med 33 sekunder före Erik Eriksson hoppade tyvärr över en kontroll dag 2 och ströks därför ur resultatlistan.

Förutom tävlingar blev det trevlig samvaro med mat, bad och sightseeing i Stavsnäs. De flesta deltagarna sov över i tält vid en Sandsviken med utsikt ut över Nämdöfjärden och Bottenhavet.

Resultat, 2-dagarstävlingen Krysshamn Cup. Långa banan. 11 startande: 1.Erik Eriksson 85:30, 2. Edward Larsson 103:49 , 3. Annlouise Almqvist 110:35, 4. Anders Thomée 113:57, 5. Anders Claesson 117:50, 6. Thomas Almqvist 120:41, 7. Berit Gummus 121:59, 8. Sten Svangren 141:39, 9.KEA 149:39.

Korta banan. 4 startande: 1. Eva Påhlsson 88:21, 2. Brittlis Wallgren 150:57.