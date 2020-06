Enkel bas blir magi på Magasinet

Du kan ha sett hennes skapelser vid Eurovision, på Laleh eller Ola Salo eller hennes pyssel i Svt:s Gokväll. Hon skapar nästan alltid med vitt papper, som hålls samman med snöre. Det kräver noggrannhet, vilken är lika stor när hon bygger sommarens utställning på Magasinet i Falun.

Hon vill inte själv vara i fokus men visar hur verken sitter ihop och de olika lådorna som ska hålla för transporter.

– Ändå dör de lite vid varje transport och det är så mycket logistik kring varje låda....

Bea Szenfeld talar om sina verk som nästan levande väsen. Och hon är numera inte bara konstnär utan har även blivit något av en logistiker. Hon bygger en del av transportlådorna själv för att de ska passa hennes krav. Fukt är självklart bannlyst och lådorna måste sedan lyftas på rätt sätt för att inte verken ska ta skada. Hon höjer transportfirmans personal till skyarna. Dräkterna är också tunga, bara en av dansarnas dräkt kräver 3-4 personer för att lyfta, den väger ungefär 50 kg. Samtidigt är den mycket skör.

Utställningen här i Falun är ett samarbete mellan Bea Szenfeld och med Pompe Hedengren som konstnärlig ledare samt fotograf Karolina Henke och Kungliga Operan i Stockholm. Hedengrens samarbete med konstnären startade med att han såg hennes utställning Den Vita kollektionen och började gråta. Det var 2016.

– Jag ringde upp henne och frågade vad jag kunde göra för henne.

Det blev ett samarbete i hans uppdrag att presentera Operan i Stockholm. Bea Szenfeld hade en del plagg men skapade även nya, han skissade på foton som sedan togs av fotograf Karolina Henke. Resultatet av arbetet har gett honom flera internationella designutmärkelser.

Men låt oss gå tillbaka till det vita pappret, som Bea Szenfeld älskar. Det ska vara svenskt och återvunnet om hon får som hon vill. Och det får hon nog oftast. Hon kontaktar själv pappersbruken och kollar ingredienserna i deras papper. Hon talar till exempel lyriskt om papper från Lessebo.

– De har till exempel ett papper som innehåller potatis från Gotland och malen marmor...

Själva hantverket, produktionen, tar ofta flera månader. Arbetet kräver många pauser, hon kan kolla mejlen och gå ut med sin hund. Det går inte att klippa hela tiden. Hon har i och för sig assistenter som klipper och tar även in sin mamma.

– Men alla kan inte klippa en cirkel, det kan bara jag och Evelina, en av assistenterna. Det är svårt att följa en linje exakt... Och tyvärr blir det mycket spill.

I maj i år tilldelades Bea Szenfeld två pris, Stockholms stads hederspris i konst samt Ganneviksstipendiet.

Vad driver dig egentligen?

– Jag kan inget annat. Från början sydde jag kläder i tyg och sedan av persienner och mat och annat men jag fick kämpa så mycket. Men papper, alltså du kan klippa 20 cirklar, trä dem på en tråd med en pärla emellan och det blir magiskt, säger hon med ett litet leende.

Att papper också är något av vår nationalskatt, det tycker hon är roligt.

– Skandia vitt till exempel är klassiskt. Och så jävla snyggt.

De vita pappren får flera nyanser när de hänger på modedockorna på Magasinet i Falun. Och de har grå kanter:

– Det kommer från oljan på saxarna efter att vi har vässat dem. Även om vi torkat av dem så blir lite kvar, säger hon och förklarar hur frustrerande det var innan hon förstod var färgen kom ifrån.

Text: Jane af Sandeberg

Magasinet i sommar

Utställningen "Everything you can imagine is real" har öppet 27 juni till 23 augusti.

Den är ett samarbete mellan Bea Szenfeld, Pompe Hedengren/Stockholm Graphics, Kungliga Operan och Magasinet.

Coronarestriktionerna följs noga med informationsskyltar och klistermärken på golven som påminner besökare om att hålla avstånd