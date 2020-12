Engagerade sig i sin hembygd Korsnäs – minnesord över Bo Lindén

Bo växte upp i Korsnäs och efter avslutad folkskola (Näs skola) i Hosjö började han arbeta direkt som 13-åring – först som bagare och sedan snickarlärling. Efter militärtjänsten läste han in realexamen vid Kristinehamns Praktiska Skola och kunde därefter läsa vidare till byggnadsingenjör vid Gävle Tekniska Läroverk år 1960. Utbildningen han fick där hade han sedan mycket nytta av i yrkeslivet.

Efter examen i Gävle arbetade han som byggnadskonstruktör i Gävle och sedan Malmö. I Malmö utbildade sig frun Margareta till textillärare. De hade då varit tillsammans i 6 år. När hon blev klar med sin utbildning drog flyttlasset till Kiruna år 1962. Bo började på Kiruna kommun som byggnadsinspektör och startade två år senare egen konsultverksamhet under namnet Bo Lindéns Byggkonsult AB. Bo genomförde projektering och besiktningar av olika projekt i Kiruna och övriga Norrbotten och Västerbotten för bland andra LKAB, Boliden AB, Konsum och Kiruna kommun.

Bo trivdes väldigt bra i Kiruna, både med människorna och med naturen som erbjöd både jakt och fiske. Han arbetade mycket men kunde koppla av många fina vårvinterhelger ute i fritidshuset i Pirttivuopio på väg mot Nikkaluokta.

Firman växte efter hand och kontor öppnades i Gällivare och under Stålverk-80-tiden i mitten av 1970 öppnades kontor i Luleå av en arbetskamrat, Hermod Slettemo, som Bo lärt känna under Malmö-tiden.

År 1983 överlät Bo företaget till de anställda. Han flyttade hem till Falun och bosatte sig på sommarstället i Karlsvik vid Hosjöns norra strand som familjen haft i många år och som Bo byggt om för åretruntboende.

Vid det nya hemmet vid Hosjön ordnade Bo en mycket populär släktträff där uppskattad underhållning var allsång till texter för väckelsesånger som sjöngs lättsamt under kvällen eftersom melodierna var kända av deltagarna.

Bo Lindén Byggkonsult AB förvärvades sedan år 1986 av AB Jacobson & Widmark, numera WSP.

Hemma i Falun anställdes Bo på Länsbostadsnämnden i Falun som projektledare för ROT ombyggnader.

Samtidigt startade Bo ett fastighetsbolag, CADOK, (Kodak baklänges, förklarade Bo) med fastigheter i Falun, Insjön, Bjursås, Korsnäs och Hosjö.

Under slutet av 1980-talet var Bo i två år ordförande i ishockeyföreningen Falu IF som krävde hans engagemang under några ekonomiskt svåra år för föreningen.

Bo arbetade även med att exportera svenska prefabricerade trähus som en del i återuppbyggnaden av Kroatien efter de jugoslaviska krigen på Balkan på 1990-talet.

Bo engagerade sig i sin hembygd Korsnäs genom att vara idégivare och projektledare/byggledare för gång- och cykelvägen mellan Staberg och Färnviken längs länsväg 69 från Hosjö mot Vika.

Ett stort och flerårigt engagemang hade Bo även i Korsnäsbygdens Historiska Forskargrupp. Han har varit samordnare och idégivare för en skrift om Korsnäsbygdens historia som kommer att ges ut under vintern 2020–21.

Genom sitt engagemang hade Bo lätt att få med sig medarbetare och vänner i sina projekt.

Hans inspirationskänsla och engagemang kommer vi att sakna.

För vännerna

Birger Back, Hosjö

Bo Forsberg, arbetskamrat, Luleå

Roland Pettersson, AB Jacobson & Widmark, Luleå och Falun

Stefan Kembe och Birgitta Arvidson, Korsnäsbygdens Historiska Forskargrupp, Hosjö