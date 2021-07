En vecka kvar på semestern – då börjar det klia för Hedberg: "Tankarna dras mot hockeyn"

Den 2 augusti återsamlas Mora IK för att sätta igång säsongen. Det blir en veckas gemensam barmarksträning, sedan väntar en vecka med individuell träning på is innan säsongen startar på allvar med gemensam isträning den 16 augusti.

MIK-tränaren Johan Hedberg hoppas möta en hungrig grupp spelare när lagets samlas om en vecka.

– Det blir en hård vecka träningsvecka. Förr handlade det mycket om att träna sig igång, men det gör man inte längre. Jag räknar med att spelarna är på sin absoluta topp fysiskt när vi träffas och skulle bli mycket förvånad om det är någon som har misskött sig. Men det är jag inte orolig för. Det kommer att vara ett gäng som är otroligt taggade, säger MIK-tränaren.

Johan har bra koll

Även om MIK-spelarna har skött sig själva i juli, har Johan Hedberg bra koll på vilka steg de tog när laget tränade organiserat under våren och försommaren.

– Fram till juli var det en stor grupp som tränade tillsammans med Tomas Skogs, och han har full koll på det där. Det är en del killar som ändrat sin träning lite och det har verkligen givit resultat. Det är många som har haft riktigt bra sommarträning. Testresultaten visar det och energin och träningsglädjen har varit jättebra, säger Johan Hedberg.

I fjol var Måns Carlssons utveckling ett exempel på vad som kan hända när en spelare hittar rätt med fysträningen. Johan Hedberg hoppas att flera spelare göra liknande resor den kommande säsongen.

– Sen kan det det ta ett tag innan det ger resultat på isen. Vi har ju en del killar som är unga och måste bygga på sig lite, och det kan vara stor skillnad hur det känns ute på isen om man har några kilo muskler extra. Man kan känna sig lite klumpig och det kan ta lite tid att vänja sig vid det.

MIK:s nordamerikanska nyförvärv Paul Bittner och Bobby MacIntyre kommer inte att vara med när laget samlas den 2 augusti.

– De kommer en vecka senare. De behöver egentligen inte vara här förrän vi drar igång tillsammans, men jag tror att de vill ha lite tid att acklimatisera sig, säger Johan Hedberg.

Känner sig trygg

Han känner sig trygg med att båda två kommer att vara redo att gå för fullt från start.

– Man brukar börja tidigt i Nordamerika och jag vet att både Paul och Bobby har varit ute på is redan.

Några fler nyförvärv är inte att vänta innan säsongen drar igång, säger Johan Hedberg.

– Man ska aldrig säga aldrig, en trupp är levande dokument. Men jag är glad både för de grabbar som kommer och de vi har som kommer tillbaka.

Samtidigt är det så att Johan Hedberg, med den trupp MIK har just nu, med nöd och näppe kan skicka in ett fullt lag på isen. Det gör att Mora lär fylla på träningsgruppen med juniorer – som måste vara beredda på att hoppa in.

– Jag vill gärna se att det är så att de juniorer vi har med ska känna att det finns en möjlighet att komma upp och spela. Och vi har juniorkillar som knackar på dörren och kommer att sätta press på de som nu är tänkta för a-laget.

Johan Hedberg känner att han befinner sig några trappsteg högre upp med lagbygget nu, att han har något att bygga vidare på, jämfört med för ett år sedan. Även om laget tvingats släppa några spelare till SHL, bland annat Oskar Stål Lyrenäs som man hade hoppats på att få behålla, och dessutom förlorade lagkaptenen Mattias Nörstebo till seriekonkurrenten Björklöven.

Nöjd med nyförvärven

– Det är ju lite så ordningen är, speciellt med det system vi har, då blir man lite av ett feederlag. Men det får man leva med, vi tar ju också spelare från andra klubbar och jag är nöjd med de nyförvärv vi har fått in och tycker att vi har många spelare som jag känner kommer kunna ta ett stort steg jämfört med i fjol.

Du säger att du är övertygad om att spelarna tagit ansvar för sin fysiska status under semestern. Hur har din egen sommar varit?

– Juli har varit lugnt. Vi har varit en sväng på västkusten och nu är jag på väg hem från Jämtland där jag har varit och fjällvandrat med en kompis. Jag försöker hinna med sånt som jag inte hunnit mer förut, då har det alltid varit en massa stress med saker som måste hinnas med på sommaren. Nu har jag unnat mig att ha semester på riktigt, det har varit jätteskönt.

Med det i ryggen – är du sugen på att snart börja jobba igen?

– Det är jag absolut. Det har gått lång tid nu och det börjar klia lite, nyfikenheten är där och tankarna dras mot hockeyn. Det ska bli kul att köra igång.