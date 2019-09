En "total makeover" – här är Gabriel Karlssons vision för nya Borlänge Hockey: "Det kommer jag inte tumma på en sekund på"

I mitten av mars briserade bomben.

Omtyckte klubbikonen Mats "Horndal" Johansson tvingades lämna lämna sin post som sportchef i Borlänge Hockey, efter nitton år.

Föreningen skakade i grundvalarna och de upprörda reaktionerna från omvärlden lät inte vänta på sig.

Som ersättare tog man in Borlängefostrade Gabriel Karlsson. I hockeysammanhang långt ifrån någon gröngöling, men nu in i en roll han aldrig tidigare handskats med.

När den forne LIF-profilen nu, drygt fem månader senare, ser tillbaka på den turbulenta tiden så väljer han att lyfta fram "Horndals" arbete i föreningen, men konstaterar samtidigt att han själv försöker sätta sin egen prägel.

– Mats har gjort ett fantastiskt jobb under många, många år i Borlänge så att axla hans mantel är inte lätt. Men det är väl egentligen inte det som jag strävar efter heller. Han har ju en enorm kunskap, bredd och kontakter. Men jag får hitta mitt sätt att jobba på. Eller vi, ska jag säga. Vi har en lång väg att vandra, men jag tycker ändå att vi har åtminstone har lämnat startgroparna, konstaterar Karlsson som får god hjälp av barndomskamraten och assisterande sportchefen, Patrik "Palle" Emmoth Johansson, med det sportsliga arbetet.

Mats hade varit här länge, han har gjort det bra och man vet hur det fungerar. Blir det då en förändring så kan det vara lite känsligt

- Gabriel Karlsson

Var det jobbigt, eller hur upplevde du reaktionerna när du tog över?

– Njae... Jag känner ju Mats och vi har känt varandra i många år. Det är en fantastisk kille. Och jag kände väl egentligen aldrig att det var några reaktioner gentemot mig direkt. Men sen förstår jag ju också... Mats hade varit här länge, han har gjort det bra och man vet hur det fungerar. Blir det då en förändring så kan det vara lite känsligt. Det har man själv varit med om i olika lag. Så egentligen är det väl det som är den stora grejen. Att man inte vet vart det ska ta vägen, säger Karlsson och utvecklar:

– Jag brukar säga att om man är på en väg, oavsett om man gillar den eller inte, så vet man vägen. Blir det en förändring så blir det en osäkerhet och lite oroligt. Men när det sätter sig, då är det "business as usual" ofta. Och nu tror jag att det har lugnat ned sig. Men jag förstår att många reagerade.

Du upplever inte att du fick börja jobba i motvind direkt?

– Motvinden var ju som så att det inte fanns några spelare på kontrakt och ingen tränare. Så det var verkligen att börja från scratch. Det var en period när man funderade lite vad som hände... men sen började det ramla på.

Ny sportchef, ny tränare, nya spelare – nytt tänk.

Att kalla Borlänge Hockeys förvandling under det senaste halvåret för en "total makeover" är knappast någon överdrift.

– Det har det blivit. Man har fördelat ut uppgifterna på lite fler, för "Horndal" satt på ett väldigt stort arbetsområde. Och det kan vara komplicerat när en person har för mycket. Man ska inte vara för beroende av en person, om jag säger det så, säger Karlsson som har en tydlig bild av stämningen som ska genomsyra föreningen.

– Det kommer vara mycket som är nytt. Jag har ju ett tänk om hur jag vill att saker ska fungera i föreningen, och då tänker jag inte bara hockeymässigt. Jag vill att a-lagsspelarna ska vara förebilder för yngre killar. Man ska känna att man mår bra när man kommer ned till hallen. Här möts man av ett hej eller ett leende. Det är garv. Det är allvar, men det ska vara avslappnat. Alla som är här och jobbar i föreningen ska hålla ihop. Och det kommer jag inte tumma på en sekund. Faller man ur den ramen, då kommer vi att ha problem.

Hur mycket av det du själv har upplevt under din karriär har du tagit med dig in i uppdraget?

– Om jag summerar det som jag har varit med om i min karriär så har de lag som varit mest framgångsrika, oavsett om det handlat om lands- eller klubblag, varit exakt så. Ett jättehärligt go i laget där alla garvar, trivs och skämtar. På isen har det kunnat smälla och bli lite gruff, men det skrattar man bara åt efter.

Man ska känna att man mår bra när man kommer ned till hallen. Här möts man av ett hej eller ett leende. Det är garv. Det är allvar, men det ska vara avslappnat

- Gabriel Karlsson

– Man ska få kredd även fast man kanske inte gjort mål, utan om du täckt ett skott eller slagit en icing i ett avgörande läge. Att man får in det där, att det inte bara är det som syns i tidningarna som räknas. Och att man kan känna efter matchen, även fast man kanske spelade lite, att man gjorde en insats och bidrog. Då har vi kommit jättelångt, säger Karlsson och utvecklar:

– Alla vill spela 25-30 minuter, det ville även jag. Men vissa kanske spelar fem, men gör man de minuterna riktigt bra, då ska man få höra det av de som spelade 25 minuter. Att man hjälps åt för att dra det framåt. Det är mycket sånt som mitt och Patriks tänk är.

Totalt har sportchef Karlsson värvat in nya spelare motsvarande ungefär tre femmor inför vinterns äventyr i Hockeyettan.

Och han är nöjd med sitt bygge, så här långt, även om förhoppningen är att manskapet ska glänsa som mest när det är som viktigast – när det börjar dra ihop sig efter jul.

– Jag ville ha ett mixat lag. En dynamik med lite yngre som är på gång och är utvecklingsbara och några äldre som får dra loket. Jag ville ha en ung tränare som kom med lite nya tankar. Och få in både spelskicklighet och tuffhet... det är jäkla många ingredienser. Och jag tycker att vi har fått ihop det bra. Det lag som vi har på is nu hoppas jag ska vara mycket bättre framme i februari. Alla lag utvecklas under en säsong, men min förhoppning är att vi ska utvecklas mer än dem.

Vad ville du skapa för grupp?

– En grupp som vill framåt. Där alla driver varandra och vill utvecklas, ung som gammal. Och att man bidrar med något i omklädningsrummet som gör att gruppen mår bra. Man behöver inte vara den som pratar mest, men att man ändå är med och bidrar med det man kan. Och där har vi prickat rätt, tycker jag.

Jag ska inte sticka under stol med att jag inte har jättebra koll på alla spelare i division 1. Jag har inte koll på allsvenskan och jag har knappt koll på SHL längre

- Gabriel Karlsson

Fem av de färska namnen är spelare som Karlsson själv förfogat över tidigare under sina år som J20-tränare i Leksands IF.

– Jag känner ju de killarna bra. Det här var ju nytt för mig och jag ska inte sticka under stol med att jag inte har jättebra koll på alla spelare i division 1. Jag har inte koll på allsvenskan och jag har knappt koll på SHL längre. Jag har kommit bort lite, vilket har varit rätt skönt också.

– Men jag har ju mycket kontakter, eftersom jag spelade rätt länge. Personer som jag litar på till 110 procent, som jag har lyssnat på. Och det har stämt. Och då vet jag ju det till nästa gång också. Man kan lura mig, absolut, men det kan du bara göra en gång.

Vilka ser du som nyckelspelare i truppen?

– Ser du till forwards så har vi ju "Pajen" (Markus Persson) och "Pata" (Patrik Elfsberg). De har ju varit med länge. Jacob Thor har gjort det jättebra på försäsongen. Philip Norberg... vi har flera unga killar som jag vet är på gång.

– Och samma med backarna. Jonas Halvarsson kommer få ta ett stort ansvar. Lucas Bylin är jättespelskicklig och Kasper Lindqvist är en kille som jag tror kommer ta stora kliv. Så det känns som att vi har en bra grund. Någonting att kicka igång det med.

Allettan ska det inte vara nåt snack om. Skulle vi inte klara det så är det en jättebesvikelse. Det skulle vara ett misslyckande. Och då faller det på mig och "Palle", så är det

- Gabriel Karlsson

Borlänge Hockey har under de senaste åren etablerat sig som ett av Hockeyettans vassare lag, där allsvenskt kval allt som oftast varit inom räckhåll. Och allsvenskt spel är fortsatt den målbild som föreningen har siktet på.

Var man står i år är Karlsson inte riktigt säker på själv än, men det blir tydligt att han knappast kommer att nöja sig med mindre än man har presterat under de senaste säsongerna.

– Drömscenariot är ju att gå upp i allsvenskan. Och det är ju en långsiktig målsättning. Sen om vi gör det i år, då tänker inte jag bromsa (skratt). Men kvalserien ser jag som rimligt, absolut. Allettan ska det inte vara nåt snack om. Skulle vi inte klara det så är det en jättebesvikelse. Det skulle vara ett misslyckande. Och då faller det på mig och "Palle", så är det.

Att vara nån mellanmjölk, det funkar inte för mig. Då har jag mycket roligare saker att hålla på med

- Gabriel Karlsson

Ser du dig själv långsiktigt i den här rollen? Som den som ska vara med och ta upp laget i allsvenskan?

– Ja, så är det. Sen kan ju allt hända och jag kan spelets regler. Men jag håller ju på med det här för att jag vill vinna. Jag tänker inte sitta och tycka att det vore kul om vi fick vara med och kanske tampas lite om det. Man är med för att man vill vinna. Annars hade jag definitivt inte hoppat på det här. Att vara nån mellanmjölk, det funkar inte för mig. Då har jag mycket roligare saker att hålla på med.

– För hur det än är så tar det här tid. Och jag har jobb och två barn varannan vecka. Så det här är ingen lek för mig utan ska jag lägga ned den tid som jag gör, då kräver jag lite. Som jag sa – hårt jobb och ha kul. Gör man de enkla grejerna så blir man framgångsrik. Alla offrar tid i hockeyn, oavsett position. Men det är värt det.

Borlänge Hockey premiärspelar söndagen den 15 september, då man ställs mot Köping på bortais.