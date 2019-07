En tam brevduva kom på besök, men inte på uppdrag av Postnord: " Det var ju en del fågelskit på balkongen efteråt"

Therese Tess Petterson fick besök av brevduvan igår kväll vid klockan 18. Hon satt i vardagsrummet med sin dotter och hennes kompis när de plötsligt säger " Titta! Det sitter en duva på balkongen".

–Jag blev så överraskad, den satt och kollade in, vi gick försiktigt fram och öppnade dörren, vi ville inte skrämma den så den skulle fara iväg, berättar Therese.

Men duvan höll sig kvar och bara tittade på de nyfikna människorna.

–Den satt sig på ett av handtagen på en av våra stolar, den förflyttade sig sedan till min dotters väns arm.

Therese gav duvan lite vatten, fotade och spanade in det fina besöket. De begav sig sedan in igen, men duvan, den begav sig inte iväg för det.

– När vi hade gått in igen så satt den och pickade mot fönstret och stirrade in, precis som den ville in, jag tror den satt i säkert en timme innan den begav sig iväg, man kan säga att den verkligen var tam, berättar Therese.

Den lämnade dock inte efter sig något brev, däremot en hel del skit.

–Haha ja det var ju en del fågelskit på balkongen efteråt, men trots det var det en riktigt häftig upplevelse, en tam duva är man inte med om varje dag, säger Therese med ett skratt.