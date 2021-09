"En sensation" – Kalle Moraeus gläds över ABBA:s återförening

De har samarbetat länge inom musiken, ABBA:s Benny Andersson och Orsas egen spelman Kalle Moraeus. I över trettio år har de producerat musik ihop, men samarbetet har blivit sporadiskt i och med covid-19.

– Vi har inga konkreta planer på att samarbeta just nu när Benny har så mycket att göra ändå, men vi får se hur det blir framöver, säger Kalle Moraeus.

För honom blev det en positiv surpris att Benny och de andra bandmedlemmarna gör comeback, dessutom i storartad stil. Under gårdagen släpptes två låtar från det nya albumet, "I still have faith in you" och "Don't shut me down" – låttitlar som antyder att bandet inte lagt ner med musiken för gott utan kommer fortsätta engagera både nya och gamla lyssnare ett tag till.

– Jag lyssnade lite på en av de nya låtarna under en TV–inspelning igår. Detta är en sensation. Jag var alldeles tagen av detta. Det betyder otroligt mycket för mig med tanke på hur mycket jag samarbetat med Benny.

ABBA:s musik har påverkat Orsa spelmän och Kalle i synnerhet. De har inspirerats på flera plan av deras låtar.

– I mitt fall är det glasklart att de har påverkat. Allt det de gjort har varit otroligt signifikativt för vår musik, säger Kalle Moraeus.