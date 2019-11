En hyllning till Beatles i Ludvika

Inför ett nästan fullsatt Aveny i Ludvika hyllades Beatles av Martin Almgren och en sammanslagning av Guldsmedshyttans Musikkår och Ludvika Musikkår med ett 70-tal musiker och kör på scenen, lördagen den 23 november.

Med specialskrivna arrangemang signerade Tomas Wikenius och Tommy Lundholm blev det en kväll där Beatles musik fick nytt liv. Konsertprogrammet innehöll ett 20-tal av Beatles mest kända melodier.

Att 60-talsmusik ligger Idolvinnaren Martin Almgren varmt om hjärtat är ingen hemlighet. Nu fick han den stora äran att tolka både sina husgudar och världens största band The Beatles. Martin Almgren slog igenom 2015 då han vann Idol inför hela Sveriges befolkning.

Just nu ingår Martin i ensemblen som spelar Robin Hood - The Musical och kommer under 2020 att turnera runt om i landet. Passande nog så har musikalen tagit paus för året och därför gavs det tillfälle för Martin att göra helgens konsert i Ludvika på lördagen och i Lindesberg på söndagen inför en publik på totalt nästan 800 personer.

Musikkårerna i Ludvika och Guldsmedshyttan har samarbetat tidigare med gemensamma konserter under tiden då Karl-Erik Anestedt var dirigent. Vid helgens konserter delades dirigentsysslan mellan Tommy Lundholm och Gunilla Söderholm.