En gripen efter att flera äldre drabbats av bedrägerier i Ludvika – polisen vädjar om tips

Polisen fick under tisdagen in fyra anmälningar om att äldre personer lurats att släppa in personer i sina bostäder. Väl inne har personerna lurat de äldre.

En man i 20-årsåldern greps på tisdagskvällen misstänkt för inblandning i minst ett av brotten.

Polisen misstänker dock att flera personer kan vara inblandade, varför man i nuläget är förtegna med detaljer i ärendet

Man uppmanar dock allmänheten att höra av sig om man gjort iakttagelser i Ludvika under tisdagen.

Brotten har begåtts på Köpmansgatan, Bergsgatan och Gamla Bangatan, skriver polisen på sin Facebooksida.

Om man gjort iakttagelser uppmanas man att ringa polisen på nummer 114 14.