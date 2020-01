En 50 meter bred och 20 kilometer lång korridor – så här vill Google hämta kylvattnet från Dalälven

Som tidningen rapporterade om i förra veckan har nu det Google-kontrollerade företaget DSC International AB lämnat in en ansökan om miljötillstånd för Googles planerade datacenter.

En förutsättning för en framtida Google-verksamhet är tillgången till vatten till de stora kylsystem som krävs vid datacentret.

Under byggtiden är tanken att sjön Rossen i Horndal ska vara huvudkälla för kylvattnet. Sjön ska i framtiden även fungera som reservkälla. Av ansökan framgår att kylvattnet hämtas och släppas ut i anslutning till sjöns norra del, vid Finnstenarna.

Den pumpstation som planeras att byggas mäter cirka 50 gånger 50 meter och kommer att anläggas inom 200 meter från Rossens västra strand, vid Gubbviksudd, väster om Killön.

Av ansökan framgår att Google har tittat på fler alternativ när det gäller vilken huvudkällan för kylvattnet ska vara efter byggtiden. Men nu har en tänkt lösning utkristalliserat sig. Och det är Bysjön/Dalälven. Öster om väg 705, inom 100 meter från stranden, är tanken att bygga en 50 gånger 50 meter stor pumpstation.

Därifrån ska kylvattenledningarna dras norrut genom bruksområdet vid Näs bruk, via Ruduvägen och vidare norrut och öster om idrottsplatsen. Därifrån fortsätter ledningarna huvudsakligen genom skogsmark till Bredgrind och över väg 707.

Ledningarna går sedan vidare norrut genom skogs-och åkermark och passerar ett antal mindre bäckar. Norr om Hede passerar ledningarna Herängsån. Strax söder om riksväg 68 passerar ledningarna Herängsån igen och sedan fortsätter de norrut väster om Horndals reningsverk. Därefter går sträckningen huvudsakligen genom jordbruksmark till nordvästra Horndal för att fortsätta genom skogsmark i anslutning till befintliga kraftledningsgator fram till verksamhetsområdet norr om Horndal.

En 50 meter bred korridor ska tas upp efter den knappt två mil långa sträckan från Bysjön till Horndal. Själva ledningsschaktet kommer att vara cirka 11 meter brett och 2,5 meter djupt. I samma schakt, på vardera sida om vattenledningarna, kommer två elkablar att förläggas.

Det maximala uttaget av vatten från Rossen och Bysjön/Dalälven kommer att vara 270 liter per sekund. 210 liter vatten per sekund kommer att återföras till Rossen och cirka 60 liter per sekund återförs till Bysjön/Dalälven.

Temperaturen på det vatten som släpps tillbaka till vattendragen kommer att variera mellan 10 och 40 grader, dock hävdas det i ansökan att utsläpp av vatten som håller 40 grader kommer att vara extremt ovanligt.

Av handlingarna framgår att det är främst anläggandet av själva vattenledningarna som kommer att beröra riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturmiljö. I de södra delarna av vattenledningssträckningen ligger den planerade uttagspunkten på gränsen till riksintressen för naturvården och friluftslivet. En del av sträckan för vattenledningarna berör riksintresse för kulturmiljön vid By.

Påverkan på Dalälvens/Bysjöns vattenförhållanden bedöms dock bli liten. Enligt de utredningar som gjorts ska verksamheten inte ge upphov till någon påtaglig skada på något av de berörda riksintressena.

Fotnot: Placeringen av pumpstationerna och uttags- samt utloppsrören är preliminära då detaljprojektering inte skett än.