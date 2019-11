Emmy är kaxigast i Bachelor men ingen drama queen: "Mitt bitchiga face är bara för att jag är sammanbiten"

När halva tiden av höstens Bachelor har gått på TV är Falutjejen Emmy Rönning fortfarande kvar.

En bit in i säsongen överraskades alla deltagarna, inte minst den tidigare ensamma bachelorkillen Simon när TV-produktionen släppte in en till bachelor i leken. Felix Almsved från Avesta.

– Först trodde jag att det var Simons kompis men sedan förstod jag att det var en bachelor och jag blev lite intresserad av honom när jag märkte att han påminde om min killsmak i sin personlighet. Så som Simon beskrev sig i sin ansökningsvideo och jag sökte till, sådan ÄR Felix, säger Emmy som blev mer intresserad av den nya killen från Dalarna än den gamla.

Vid en rosceremoni valde hon att tacka nej till Simons ros till fördel för Felix och man fick se en mycket snopen bachelor.

– Jag kände mig väldigt tveksam till Simon då, men kände sedan att man kan inte köra bara på safecard heller och bara den killtyp jag tidigare har haft, det har ju inte funkat hittills... Simon är mera lik mig, han är envis, gillar att diskutera och viker sig inte. Och att han också har mundiarré.. Han ger mig en utmaning.

Hur har det varit att vara med i Bachelor?

– Upp och ner kan jag säga! En känslomässig berg och dalbana, säger Emmy.

Tycker du att man har fått se den du är i TV-rutan?

– En liten hemlis som inte så många som tittar på mig i TV vet är att jag är ganska blyg och konflikträdd. Jag tänkte innan: "Hur jag ska hantera det?" Så jag är lite överraskad över mig själv, på ett positivt sätt när jag ser mig i TV. Okej, att många grodor kan komma från mig också men jag är glad att jag står på mig.

När överraskning nummer två kommer in i programmet, Olivia från Leksand som tidigare dejtat Simon är Emmy den som uttrycker sig kraftigast i TV-rutan. "Hur hanterar du att få konkurrens om titeln som dramaqueen nu, frågar programledaren henne då."

– Jag framställdes ju verkligen som en bitch i TV. Särskilt i avsnitten "Tjejerna avslöjar allt" i TV4 play. Men jag tyckte om Olivia jättemycket, hon var jättetrevlig. Jag tyckte bara att det var lite underligt att hon kom dit och hade med sig en gammal t-shirt till sitt ex, men jag säger verkligen vad jag tycker och tänker.

Vad var de största utmaningarna med att vara med i Bachelor?

– Det var svårt på många vis. Inte minst att år 2019 vara utan mobiltelefon. Ingen kontakt med omvärlden, ingen musik, ingen podd och att ha en tv-kamera i ansiktet hela tiden. En sak som också gjorde att det verkar som att jag är någon som får raseriutbrott hela tiden och de har så många klipp på mig är att jag var den som fick närmast kontakt med kamerateamen och det var dem jag öste ur mig till när jag var irriterad.

Har du varit orolig över vilka klipp på dig som ska användas när du slår på TV: n?

– Både och. Jag är mycket mera orolig för "Tjejerna avslöjar allt".

"Tjejerna avslöjar allt" än avsnitt som sänds mellan programmen som går i linjär TV. Där är det ofta starka känslor och livliga diskussioner och programledaren gör sitt bästa för att väcka reaktioner hos tjejerna och få dem att reagera på "hemliga klipp" där de ofta säger ofördelaktiga saker om varandra.

– De avsnitten spelades in allihopa i augusti under två dagar. Det var väldigt intensivt, vi spelade in från tio på förmiddagen till ett på natten. Eftersom jag är så konflikträdd fick jag ta lugnande tabletter för att ta mig genom inspelningen av dem. Jag fick panikångest. Och när man ser mitt bitchiga face där så är det bara för att jag är så sammanbiten.

Vad är det som känns läskigt?

– Att de tar med klipp när man säger saker som man inte kommer ihåg att man sagt.

Hur var stämningen mellan er tjejer efter de två inspelningsdagarna?

– Bra! Jag och Elin är vänner, till exempel, trots att man fick se i ett av de första avsnitten att jag sa: "Alla celler i min kropp får panik av Elin." Jag förstod mig inte på henne alls först, men sedan lärde jag känna henne.

Och flera av tjejerna har Emmy kommit riktigt nära.

– Larka, Hanna och Amanda är mina bästa vänner från Bachelor. Vi hörs varje dag.

Jag trodde innan att med så många tjejer tillsammans skulle vi ryka ihop mer men jag tyckte om alla tjejer jättemycket, det var bara en jag hade svårt för.

Vem, om någon av dem, Emmy faller för och om hon får stanna kvar ända till slutet återstår att se.

- Visst är det spännande? Säger Emmy.

Bachelor sänds måndag-torsdag klockan 19:00 På Sjuan och i TV4 Play.