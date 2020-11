Emma Høen Bustos: Vill C, M och KD försvåra granskningen av makten i Rättvik?

S-politikern Jan Dahlquist, Rättviks första oppositionsråd någonsin, avslutar alla sina politiska uppdrag från årsskiftet. Anledningen? Han mäktar inte med att utföra sitt politiska arbete på deltid och "håller på att gå in i den berömda väggen".

Beskedet vittnar förstås främst om ett sorgligt öde för Dahlquist. Men det har också politisk bäring. För det var majoriteten i Rättvik som efter valet 2018 bestämde sig för att sänka oppositionsrådets arbetstid från 40 procent till 20 procent. I praktiken innebär det att man gjorde det svårare för de partier som inte styr kommunen att få insyn i hur politiska beslut tas.

En dag i veckan, är alltså det oppositionspartierna S, V och SD får för att granska C:s, KD:s och M:s politiska arbete. För det är just vad oppositionsrådets arbetsuppgift är: att granska makten, företräda oppositionen och vidareförmedla information till samtliga oppositionspartier. Det är en viktig roll, som inte bör lämnas åt oarvoderade fritidspolitiker i mån av tid.

Rättviks kommun omsätter cirka 660 miljoner kronor. Man kan fråga sig varför C, M och KD tyckte det var så viktigt att prioritera en besparing från 40 procent till 20 procent på en ynka tjänst. Är inte en sund demokratisk kultur värd mer än så? Eller vill man rent av försvåra insynen i den politiska beslutsprocessen?

Kommunpolitiker är demokratins vardagshjältar, och borde i nästan alla lägen uppvärderas. Det är kommunpolitiker som läser hundratals sidor gråa handlingar inför fullmäktige, åker på sena kvällsmöten och offrar sin fritid för att få ditt vardagsliv att gå ihop. Pengar är inte det enda sättet vi kan tacka dem på, men vi kan i alla fall se till att de har grundläggande förutsättningar att över huvud taget kunna utföra sina jobb.

Alla vinner på en ordning där makten blir ordentligt granskad, vilket är nästintill omöjligt att göra på 20 procent. Andra dalakommuner med liknande befolkningsmängd: Gagnef, Malung-Sälen, Säter, har alla arvoderade oppositionsråd på 40-50 procent. I Leksand har tjänsten utökats från 50 till 75 procent. Varför inte Rättvik?

På måndag träffar Socialdemokraternas ordförande Daniel Nyström kommunalråden Jonny Jones (C), Joanna Stridh (C) och Fredrik Ollén (M) för att diskutera frågan. S har också lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 5/11 där tjänstgöringsgraden för oppositionsråd föreslås höjas till femtio procent.

Röstar C, M och KD ner förslaget bör de ha riktigt bra argument i rockärmen. Som det ser ut i dag är situationen oförsvarbar.