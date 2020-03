Emma Høen Bustos: Tack Ulf Berg (M), äntligen någon som ryter till mot Stockholmshatet

Kom inte hit! Det är budskapet som sprids i diverse raljanta inlägg om stockholmare i sociala medier just nu. Facebook-grupper och namninsamlingar har startats för att stänga både "gränsen" norr om Dalälven och länets skidanläggningar.

Helt plötsligt är den globala pandemin Stockholms fel. Helt plötsligt utgör alla Idre Fjälls och Sälens besökare "IQ-befriade 08:or" som gör bäst i att hålla sig borta och helst kanske inte komma tillbaka över huvud taget.

Som i många andra frågor har coronavirusets framfart för några få men högljudda blivit ett tillfälle att uttrycka frustration över klass- och centrum-periferi-skillnader. En ofta berättigad frustration, som dock tar sig märkliga uttryck när helt vanliga skidåkande barnfamiljer blir representanter för en avskydd storstadselit.

Och visst är det lätt att bli provocerad av klipp på intervjuer med de rena idioter som har tagit sjuka barn till fjällen och brölat runt på fullsmäckade after ski-fester i Sälen. Men ansvarslös idioti är inget unikt för huvudstadsbor, utan återfinns i lika hög grad var du än råkar bo i landet.

Trots detta har politiker från några regioner och kommuner nu börjat hävda att patienter som tar sig från huvudstaden minsann inte ska förvänta sig någon vård eller service om de skulle insjukna i corona på plats. Sådana besked har redan kommit från Jämtland och skidorten Åre.

Under en presskonferens som den styrande majoriteten Dalasamverkan (M, C, DSP, KD, L och MP) höll under fredagen, ställde jag frågan om Region Dalarna har några liknande planer på att neka turister vård om de insjuknar i corona.

Min fråga möttes lyckligtvis av oförstående skakningar på huvudet från samtliga regionråd. "Svensk lag gäller ju även om vi befinner oss i kris, vi kan inte neka människor i behov av vård", menade Birgitta Sacrédeus (KD).

Regionrådet Ulf Berg (M) gick till och med så långt som att hävda att "Mora lasarett inte hade kunnat existera utan fjällturismen".

Faktum är att skidturismen inte bara står för en stor andel av norra Dalarnas ekonomi, utan också är helt avgörande för finansieringen av vården. Fjällturister som bryter benen i slalombackarna i Sälen och Idre drar varje år in 100 miljoner kronor i intäkter till Mora lasarett.

"Man snackar inte skit om kunden på det sättet", menar Berg.

Det har han helt rätt i. För vi får inte glömma att det finns en tid efter corona, och att de som nu sprider häcklande karikatyrer av turister från Stockholm faktiskt riskerar att skada bilden av Dalarna som en attraktiv och välkomnande turistdestination.

Mer än något vore det också en mycket olycklig utveckling att mitt under brinnande sjukvårdskris gå ifrån principen "vård efter behov". De som inte följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer ska få svidande kritik, men dåliga beslut ska aldrig avgöra din rätt till vård.

I tider av kris ska det inte spela någon roll vem du är eller kommer ifrån. Ställda inför sjukbädden är vi alla dalfolk.

Tur att vi har en regionledning som förstår det.