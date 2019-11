Emma Høen Bustos: Slopa härskarteknikerna och prata politik i stället, Ulf Berg (M)

10 miljarder kronor. Så mycket omsätter Region Dalarna, det som tidigare hette landstinget.

Det är många skattekronor att förvalta. Just därför är veckans regionfullmäktige så viktigt. Under måndagen och tisdagen sätts budgetramarna för dalfolkets vård, kollektivtrafik, infrastruktur och mycket mer. Tyvärr bidrog regionråd Ulf Berg (M) under måndagen inte till att höja nivån på det politiska samtalet.

En het ordväxling uppstod när oppositionens Elin Norén (S) påpekade att de styrande partierna i Dalasamverkan (M, C, L, DSP, KD och MP) inte har försett de revisorer som ska granska regionen med tillräckliga underlag.

Revisorerna granskar om politiska mål uppfylls och budgetar hålls. Med sina kritiska ögon spelar de en helt avgörande roll för maktgranskningen i länet.

I en rapport menar KPMG, den oberoende byrå som regionen har kontrakterat för granskningen, att man inte har fått tillräckligt med information för att veta om regionen levererar på sina mål eller ens följer svensk lag.

Det är allvarlig kritik.

I en sådan situation hade det varit klädsamt för ansvarig politiker att pudla och lova bättring. Men så styrs regionen också av Ulf Berg (M).

Berg slog genast ifrån sig kritiken som lyftes av S. Revisorerna är politiserade, insinuerades det.

"Jag säger inte att de [KPMG, reds. anm.] är politiska, men det kan finnas skäl till det som jag inte tänker att ta här".

Berg menade att rapporten skulle tas "med en nypa salt". Utan att påstå något rakt ut slängde han sig med uttalanden som att det är viktigt "med en professionell revision" och att fullmäktige måste "kunna lita på skrifterna". Detta trots att ingen hade påstått något annat, förutom Berg själv då.

Bergs agerande är allvarligt men tyvärr inte förvånande. Gång på gång använder sig M-politikern av en billig retorik som underminerar förtroendet för institutioner, media och andra politiker. Angrepp på karaktär och person tar ofta över diskussioner om sakfrågor, särskilt i sociala medier.

Att KPMG, en multinationell revisions- och skatterådgivningsbyrå med miljardomsättning, skulle driva en glödande röd sosseagenda i Region Dalarna är ett befängt påstående.

I själva verket spelade revisorer en viktig roll som tysta hjältar under de mörka underskottsåren med S vid makten. Då kunde den borgerliga oppositionen tryggt luta sig mot revisionsrapporter som genomgående slog larm om de stora underskotten.

Men när revisorerna nu ska granska Bergs eget styre duger de tydligen inte längre.

Bergs härskartekniker må gå hem hos vissa väljare men ledarredaktionen hade föredragit ett regionråd som bemötte oppositionen med goda argument i stället. Med tanke på hur S presterade under sina 92 år vid makten är det ju öppet mål.