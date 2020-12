Emma Høen Bustos: Skandalen kan kosta Federley karriären – nu står C inför ett vägval

LÄS ÄVEN:

Under tisdagskvällen kom beskedet som chockade det politiska Sverige: Fredrick Federley (C) har under "en längre tid" känt till att en person som stått honom nära är dömd för grova brott. Detta enligt uttalanden från Centerpartiets partisekreterare Michael Arthursson till SVT.

Som politisk redaktör har jag avvaktat med att kommentera händelsen, eftersom den exakta tidslinjen kring när Björbobon Federley blev medveten om brotten och hur han därefter valde att agera ännu inte är fastslagen. Det enda vi med säkerhet kan konstatera är att Federley kände till den närståendes brott innan de blev riksnyheter.

I sammanhanget bör det självklara understrykas: Federley själv har inte begått några brott och tar tydligt avstånd från den dömdes handlingar.

Det Federley däremot bör ställas till svars för, är det faktum att han medvetet verkar ha undanhållit potentiellt skadlig information om sitt privatliv från sitt parti. Federleys offentliga avståndstagande, liksom hans besked om "time out", kom inte förrän uppgifterna läckte ut i media. Europaparlamentarikern ska även ha försökt påverka Kriminalvårdens arbete med fallet, enligt källor till Expressen. Ett agerande som väcker frågetecken kring Federleys omdöme som politiker, och hans moraliska ansvar som förtroendevald.

Att vara politiker är inte som vilket annat jobb som helst, uppdraget ställer särskilda krav på transparens, etik och moral. Även politiker har rätt till ett privatliv bortom offentligheten, men beroendet av väljarnas förtroende går inte att stänga av och på när politiker själva föredrar att agera som privatpersoner.

Oavsett när, hur och vid vilken tidpunkt Federley fick kännedom om brotten har han på ett allvarligt sätt äventyrat sitt partis anseende. Det borde vara nog för att få centerledningen att be Federley, som är andre vice ordförande i partiet, att åtminstone tillfälligt lämna sina partipolitiska uppdrag. Hittills har partiet endast meddelat att man avvaktar beslut om Federleys framtid och Annie Lööf har mött skandalen med tystnad.

Centerpartiet står nu inför ett svårt vägval. Kommer man att ställa sig bakom Federley tills de återstående frågetecknen rätas ut? Eller väljer man det säkra före det osäkra och låter Federley gå, för att inte låta en privat skandal smeta av sig på hela partiet? Mycket tyder på det senare, eftersom C så tydligt har uttryckt sig i termer om "skadat förtroende".

Det kommer att dröja tills bilden klarnar kring när Fredrick Federley egentligen blev medveten om brotten och hur han därefter valde att agera. Federley har ännu inte gett sin version av historien, men väljarnas dom riskerar oavsett att bli hård.

Vill Fredrick Federley rädda sin politiska karriär står han inför en lång ökenvandring. Frågan är om C är beredda att hålla honom i handen längs vägen.