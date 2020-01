Emma Høen Bustos: Så kan Dalarnas politiker dra lärdom av Avesta – guldkantade löften från storbolag tas bäst med en nypa salt

Förra veckan kunde tidningen som första nyhetsförmedlare i landet rapportera att Google tar ytterligare ett steg mot en etablering i Dalarna.

En etablering i den storleksklass som Google planerar kräver år av förhandlingar och förberedelse. Än har inga konkreta investeringsbeslut tagits om det planerade datacentret i Horndal, Avesta. Kommunalrådet Lars Isacsson (S) uppger själv att han under en lång period har lagt cirka tio timmar i veckan på att hantera frågan. Väl spenderade timmar, enligt ledarredaktionens bedömning.

Isacsson verkar nämligen ha dragit lärdom från den naiva optimism som länge har präglat politikers beslutsfattande i frågan om nätjättars etablering. Under många år rullade politiker på både nationell och kommunal nivå ut röda mattan för de pengastinna amerikanska techjättarna. Skattebetalare har fått punga ut för diverse skattelättnader, investeringar i infrastruktur och fördelaktiga markavtal.

Men i många kommuner har den mängd arbetstillfällen man hoppades skulle skapas uteblivit och drömmen om "en ny industri-era" ännu inte realiserats, (Sveriges Radio 131118). Även Isacsson har i flera sammanhang refererat till just "den nya industrin", men förhåller sig något mer nyktert till den eventuella etableringen.

För visst är det sant att ett stort datacenter i Horndal kommer att skapa välbehövliga arbetstillfällen och gynna hela länet. Men historien har också lärt oss att den klassiskt socialdemokratiska idén om att enskilda storföretag ska bära ett helt samhälle har gjort bruksorter allt för sårbara. En pluralistisk ekonomi, med både små och stora arbetsgivare, skapar större möjligheter att möta en ekonomisk verklighet i ständig förändring. Inga amerikanska techjättar i världen kommer ensamma att frälsa länets bruksorter.

Just därför är det välkommet att Isacsson hittills har hanterat frågan med is i magen. Kommunen har gått in med förhållandevis små egna summor i projektet och techjättarna förväntas betala skatt på samma villkor som till exempel Stora Enso och Outokumpu. Planerna har från dag ett förankrats med oppositionen.

Att företag betalar den skatt de ska och står för sina egna investeringar borde vara en självklarhet för alla kommuner som lockas av stora bolags guldkantade löften om arbetstillfällen och skatteintäkter. Fler politiker i Dalarna borde ta lärdom från hanteringen i Avesta.