Emma Høen Bustos: Osmakligt att sälja in Sälen som "corona break" för utländska turister

Är du luxemburgare, trött på corona och har tillräckligt med pengar i plånboken? Ja, då kan du köpa dig en "corona break" i Sälen med flygbolaget Luxair.

Utländska resenärer ska alltså resa över halva kontinenten för att få en paus från nedstängning och restriktioner – i den svenska fjällvärlden. "In Sweden, ski resorts are open", skryter företaget på sin hemsida. Att den svenska öppenheten har skett på bekostnad av tusentals liv skyltar man inte lika stolt med.

Det är så att man undrar om vi lever i parallella världar. Just i Sälen har det muterade virusets närvaro nyligen konstaterats.

Fortfarande lyder rekommendationen att endast nödvändiga resor ska genomföras. Och även om frustrationen och rastlösheten i den gråa coronavardagen ibland känns oöverstiglig, borde ingen människa med skam i kroppen räkna in "coronapaus" i backen till kategorin "nödvändigheter".

Attityden, språkbruket och hyckleriet sticker i ögonen. Det gäller inte bara flygbolaget Luxair utan också Scandinavian Mountains Airport, företaget som driver Sälens flygplats.

”Fantastiskt härligt att äntligen vara igång igen. Det känns extra roligt att välkomna passagerarna just nu när vi har så fina förhållanden i skidbackarna”, säger vd:n Gunnar Lenman i ett pressmeddelande. Detta samtidigt som besöksförbud, stängda gränser och respekt för rekommendationer separerar familjer, par och vänner från varandra och dagligen sliter på miljoner svenskars psykiska hälsa.

"Jag tycker att Luxair och vi lyckats visa att man kan ordna helt 'coronasäkra' flygningar", säger Lenman i ett annat pressmeddelande. Resenärer ska bland annat testa sig före dit- och hemresan.

Men vad Lenman har för belägg för att flygningarna faktiskt är "helt coronasäkra" är högst oklart. De flesta länder har långt mer strikta restriktioner för resenärer som korsar gränser än enstaka test innan avgång. I Norge måste inresande exempelvis sitta i karantän även om de testar negativt när de anländer.

Att testa personer utan symtom är nämligen inte särskilt tillförlitligt. Under inkubationstiden kan resultatet vara negativt även om personen är smittad.

En mer ödmjuk framtoning hade därför varit passande från Luxair och Scandinavian Mountains Airport. I stället blir vi matade med glättiga pressmeddelanden där talespersoner lovar "coronasäkra" semestrar, något de helt enkelt inte har vetenskaplig täckning för.

Det är inte så att all skidturism i detta läge nödvändigtvis är förkastlig, som många kullor och masar själva upplevt går det under rätt förutsättningar att åka skidor och hålla ordentligt avstånd. Dessutom har Dalarnas besöksnäring knappast råd att förlora ännu fler högsäsongsveckor. Hur turistindustrin ska förhålla sig till pandemin är ingen enkel fråga, men just därför krävs ödmjukhet inför de risker och ödesdigra konsekvenser som ogenomtänkta beslut faktiskt kan få.

De beslut som tas av besöksnäringen i dag handlar bokstavligen talat om liv och död i morgon.