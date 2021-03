Emma Høen Bustos: Oacceptabelt vaccinhaveri – men tänk om regeringen var lika ödmjuk som Ulf Berg (M)

Tusentals äldre i Dalarna har de senaste dagarna blivit uppmanade att kontakta Region Dalarna för att boka en vaccinationstid. När de sedan har försökt att nå vården, har inga tider funnits tillgängliga. Av 18 000 förvirrade telefonsamtal har Region Dalarnas växel endast kunna ta emot 700.

Det är ingen tvekan att det rör sig om ett informationshaveri. Ingen offentlig verksamhet ska skicka ut meddelanden till allmänheten utan att vara helt säker på att informationen är korrekt. Breven har skapat onödig förvirring och riskerar att underminera och sinka vaccinationsprocessen ytterligare, när den väl drar igång för den berörda åldersgruppen.

Mer positivt är dock att regionstyrelsens ordförande Ulf Berg snabbt gick ut och pudlade i både ett pressmeddelande och på sociala medier. Och det rejält. Något som regeringen och Sveriges socialminister Lena Hallengren gott kunde lära sig av.

På Facebook skriver Berg: "Jag kan inte göra annat än att be dalfolket om ursäkt (...) vi gjorde ett riktigt dåligt jobb." Att en ledande politiker faktiskt tar ansvar för misstag som begåtts under det egna ledarskapets översyn borde vara självklart, men är inte något vi har blivit bortskämda med på nationell nivå under pandemin. I stället har självinsikten, självkritiken och ansvarstagandet lyst med sin frånvaro.

Varför är det då så viktigt att erkänna sina misstag? Jo, för att som Bergs partikollega och riksdagsledamoten Carl-Oskar Bohlin skriver i en kommentar på Facebook: "Att erkänna problem är en grundförutsättning för att kunna åtgärda dem."

Trots skenande dödsfall och bristande testkapacitet har budskapet från regeringens och Hallengrens sida hela tiden varit tydligt: Regeringen har inte begått några misstag med sin coronastrategi, det är alla andra det är fel på. Skuldbeläggandet har varierat: ena dagen har det varit regionerna som har gjort fel, andra dagen kommunerna eller vårdpersonalen. Detta trots att regeringen medvetet valde en strategi som gick ut på att tillåta större spridning av viruset än i många andra länder.

"Tänk om regeringen var lika ödmjuk som Ulf Berg (M)". Det var en rubrik jag aldrig trodde att jag skulle skriva. Men erkännande ska ges där erkännande förtjänas. Bergs budskap är tydligt: Vi ska göra om, och vi ska göra rätt. Tänk bara om den svenska regeringen kunde inspireras av budskapet.