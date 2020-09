Emma Høen Bustos: Det är idrottens unga som drabbas hårdast av corona – inte överbetalda LIF-spelare

Vi känner alla igen bilden: En något hålögd men engagerad förälder sitter och huttrar på läktaren i en ekande ishall. Träsmak i baken, blaskigt kaffe, försäljning av lotter och underkläder. En grå vardag som bara idrottsförälderns gränslösa kärlek till det egna barnet och lokalsamhället kan skänka ett rosa skimmer över. En verklighet långt ifrån elitidrottens miljonvärvningar och sponsoravtal.

LÄS ÄVEN:

Klubbarna går miste om miljonbelopp – hockeybasen om läget i Dalarna: "En fråga om överlevnad"

Bäckström: "Varmt välkomna till en ny säsong – men finns SHL ens kvar i juni?"

Föreningsidrottens betydelse för barn och unga kan knappast överdrivas. Att regeringen tidigt tog coronapandemins inställda lopp, matcher och cuper på stort allvar och redan i våras gick in med hundratals miljoner i stöd är lovvärt. Men när konvulsionerna drabbar hela idrottsvärlden är det också viktigt att påminna sig om vilka helt väsenskilda typer av verksamheter elitidrott och breddidrott är.

LÄS ÄVEN:

Bäckström: "Tegnell, låt LIF-kidsen se sina stjärnor, nu!"

Ingen vet hur länge det kan dröja innan Smidjegrav Arena, Domnarvsvallen eller Tegera Arena återigen fylls med hockey- och fotbollsälskande supportrar. Mora IK meddelade under onsdagen att klubbens pengar kommer att ta slut vid årsskiftet om publikförbudet fortsätter under hösten. Leksands IF har redan maxat det borgensåtagande på åtta miljoner kronor som Leksands kommun godkände i augusti.

Samtidigt menar DT:s sportchef Markus Bäckström att svensk elithockey inte har varit präglad av någon särskilt imponerande krismedvetenhet under coronapandemin. Tvärtom har det värvats både dyrare och mer spektakulärt i många klubbar jämfört med tidigare säsonger. Flera spelare i Leksands IF tjänar över 200 000 kronor i månaden. Under våren har "det permitterats i en ände och värvats in högavlönade spelare i en annan", som Aftonbladets Marcus Leifby träffsäkert konstaterar. Obekväma beslut lyser med sin frånvaro, ändå höjs röster för ökat offentlig stöd även till elitlag.

LÄS ÄVEN:

Talar ut om allvarliga läget – därför vädjar Mora till fansen: "Vi kämpar för att överleva"

Den elitklubb som behandlar coronapandemin som ett tillfälligt problem bör tänka om. På lång sikt kommer Leksands IF och Dalarnas andra elitklubbar att behöva anpassa sig efter en ny, mycket tuffare ekonomisk verklighet. Sponsorer kommer bli färre och snålare, kommuner få allt mindre ekonomiskt utrymme att prioritera miljonstöd och flådiga arenabyggen till lokala klubbar. Som riksbankschefen Stefan Ingves häromdagen uttryckte sig om samhällsekonomin i stort: "Vi tar aldrig igen detta. Detta är en evig förlust". En förlust som i första hand bör bäras av klubbarna, inte skattebetalarna.

Elitidrotten är inte utan värde: den fungerar som en samlande lägereld för både lokalsamhällen och nationen och har historiskt haft en nära koppling till breddidrotten. Men vi pratar också om enorma affärsverksamheter med omsättningar i hundramiljonersklassen, vars kopplingar till folkrörelsedelen av svensk idrott blir allt svagare.

Riksidrottsförbundet har tydligt signalerat att regeringens miljardstöd i första hand ska gå till barn- och ungdomsverksamhet. Det är bra. För den som förvaltar skattebetalarnas pengar bör breddidrotten alltid trumfa stöd till elitidrottsföretag.