Emma Høen Bustos: Billig vägpopulism när dalapolitiker rasar över sänkta hastigheter – fokusera på landsbygdens verkliga problem i stället

"Kommunalrådet rasar över sänkt hastighet på riksvägen", kunde man läsa på DT.se under måndagen.

Här sparades det inte på de hårda orden. Sänkningarna är "ett hån mot folk på landsbygden", enligt det socialdemokratiska kommunalrådet i Smedjebacken Fredrik Rönning. Trafikverkets beslut att sänka hastigheten från 90 km/tim till 80 km/tim på väg 66 och 68 kommer att kosta kommunens invånare värdefull restid, menar Rönning.

LÄS ÄVEN:

Ilska mot Trafikverkets plan att sänka hastigheten på vägar i Dalarna: ”De borde ha lyssnat på vår kritik mot detta”

Rönning är långt ifrån den enda dalapolitikern som har reagerat mot hastighetssänkningarna. Trafikverkets hastighetssänkningar genomförs i olika delar av länet, bland annat på delar av E16 och väg 68 mellan Horndal och Gävleborgs län.

"Åter ett statligt förslag som missgynnar landsbygden och de som bor och verkar där", kommenterade riksdagsledamot Carl-Oskar Bohlin (M) ändringarna när de fortfarande var förslag från Trafikverket. Regionråd Sofia Jarl (C), Gagnefs kommunalråd Fredrik Jarl (C) och Vansbros kommunalråd Stina Munters (C) är bara några andra politiker som har riktat hård kritik mot beslutet.

LÄS ÄVEN:

Debatt: E16 är en livsnerv för Västerdalarna – lägg ner tankarna på generell hastighetssänkning

Landsbygdsbor värnar – och är beroende av – sina bilar. Hastighetsgränser väcker starka känslor hos kommunens bilpendlare. Frustrerade landsbygdsbor är också berättigade till analysen att det offentliga inte har varit tillräckligt bra på att se deras behov eller rusta upp deras vägar.

Men politikernas överdrivna reaktioner är inget annat än verkningslös populism med syfte att kapitalisera på missnöjet hos den åsidosatta landsbygden. Små sänkningar i hastighet gör nämligen liten skillnad för den totala restiden, men ger stort utslag i antal räddade liv.

Hastighetsgränser bestäms av statliga Trafikverket. Just nu genomförs justeringar över hela landet där framför allt 90-vägar som saknar mitträcke berörs. Målet är att rädda liv.

Det rör sig alltså inte om något illvilligt trick för att sätta dit dalfolket, utan om förhållandevis små beslut som gör konkret skillnad för trafiksäkerheten. Vissa sträckor får till och med höjd hastighetsgräns.

LÄS ÄVEN:

Lastbilschauffören kritiserar trafikverkets fartsänkning: "Folk struntar i vad som står på skyltarna"

För Smedjebackens del blir skillnaden i restid tio sekunder (!) på riksväg 66 och två minuter och 13 sekunder på riksväg 68. Samtidigt minskar risken för dödlig utgång vid krock med 40 procent.

Man kan säga mycket om dagens samtid, men ledarredaktionen har svårt att se att någon i Dalarna – sme'backsbo eller ej – skulle har ett så pressat tidsschema att två minuter och 13 sekunder gör skillnad i vardagen.

Vore det inte bättre om våra folkvalda politiker fokuserade på politik som på riktigt gör det lättare att leva på landsbygden? Utökade reseavdrag, statlig garanti för lika välfärd och bredbandsstöd är några exempel.

Bättre kan ni, dalapolitiker.