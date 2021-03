Emma Høen Bustos: Äntligen kan stökig motorungdom straffas – men uppfostran är fortfarande viktigare än lagar

I Dalarna har stök från motorburen ungdom länge varit en källa till ilska och irritation. Många upprörs över hur ungdomar utan större konsekvenser har kunnat tillåtas skapa så mycket störningar och obehag för andra nattetid. Nu ser det äntligen ut att bli ändring på det.

Situationen i Dalarna har, som riksdagsledamot Peter Helander (C) uttrycker det, varit "extrem". Flera kommuner står handfallna inför problemet. Som i Vansbro, där man i somras satte upp skyltar för att få bukt med stöket och buskörandet i centrum. Skyltarna hjälpte under en period men de senaste veckorna har boende i centrum återigen drabbats av sömnlösa nätter till följd av musik från motorfordon. "Jag känner mig maktlös", uppger kommunalrådet Stina Munters (C) till SVT Dalarna.

Kommuner har en del verktyg att sätta in mot de problem som vissa delar av den motorburna ungdomen orsakar. Lokala ordningsföreskrifter kan stramas upp, parkeringsregler ändras, konsumtion av alkohol förbjudas på problemtyngda platser. Polisen kan i sin tur öka kontrollen av fordonens laglighet, ungdomars nykterhet och förekomst av droger. Att dessa åtgärder inte räcker till är dock uppenbart.

En av de som länge drivit frågan om skärpta regler mot bilstöket är riksdagsmannen och Morabon Peter Helander (C). Helanders arbete har bland annat lett till att riksåklagaren nu vill skärpa lagen vad gäller störande musik på offentlig plats, som nu föreslås kunna ge böter. Att en ny lagstiftning är på väg är välkommet, men förslaget är samtidigt inte heller oproblematiskt.

För många unga är det fordonsburna livet en viktig frihetsfråga. Att få röra sig fritt utan att vara beroende av skjuts från föräldrar, träffa vänner och spela musik är något vi i hög utsträckning bör unna ungdomen. Det är inte heller statens uppgift att reglera fram hyfs och vett. Respekt för andra skapas genom mänskliga relationer och uppfostran, inte genom skrivna ord i en lagbok.

Samtidigt regleras en stor mängd annat icke önskvärt beteende på de platser som vi delar gemensamt i samhället. Där obehag för någon annan uppstår, börjar också en gränsdragning för rätten att göra vad man vill bli aktuell. När friheten missbrukas är det också vuxenvärldens uppgift att markera en gräns och sätta stopp.

Det nya förslaget från riksåklagaren kommer att göra det enklare för polisen i Dalarna att komma åt den störande musiken från fordon nattetid. Till syvende och sist är det dock länets föräldrar och inte minst de unga själva som sitter på den verkliga lösningen på problemet.